中橫便道通行中巴 最快10月下旬上路

2018-10-04 15:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕中橫便道開放中型巴士通行！台中市政府交通局長王義川今日在議會答復市議員洪金福質詢時表示，中橫便道安全評估委員會已通過期末報告審查，交通部也已同意中巴通行，目前正進入行政院核准程序中，最快10月下旬即可上路。

洪金福在總質詢中，關心谷關到梨山中小型巴士通車狀況，王義川表示，交通部已同意中巴可以上梨山，豐原客運的班次也已準備好，每天有兩班上山。洪議員肯定林佳龍市長帶領的市府團隊致力推動原住民族事務，直言「原住民會更愛你（林佳龍）！」

市府指出，921地震造成中橫台8線上谷關至德基路段交通中斷，基於梨山地區急救、救難需求，交通部公路總局2012年5月搶通「台8臨37線便道」，成為梨山往返台中的主要道路，但限定梨山居民與在地工作民眾及公務需要才能通行。

市長林佳龍解決梨山聯外交通，在安全無虞、尊重專業的前提下，向中央建議改善中橫便道至可通行中型大客車水準，並由市府與中央籌組安全評估委員會，共同研議開放通行，提出安全評估報告，以及營運規劃、安全風險管理與效益評估分析等報告。

王義川說，保障梨山地區通行安全並兼顧觀光及農業發展，市府不斷與公路總局協商開放乙類大客車通行中橫便道時程。中橫便道安全評估委員會今年8月10日審查通過。交通部也同意中巴通行，目前已進入行政院核准程序中，最快10月下旬即可上路。

至於青山上線復建工程，王義川說，市府已配合公路總局於台8線地貌變異分析會議提出地貌復原佐證，公路總局今年9月啟動谷關至德基段復建工程可行性研究委外評估，後續將持續追蹤並協調相關強化與復建工程，讓當地居民及遊客有一條安全通行的道路。