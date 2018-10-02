強颱康芮逼近 蘭嶼交通船明起停駛3日

康芮颱風威力驚人，颱風眼在雲圖上清晰可見。（圖擷取自中央氣象局網站）

2018-10-02 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風康芮持續逼近，蘭嶼鄉公所宣布明（3日）起一連3天停駛。

根據最新氣象觀測顯示，強烈颱風康芮今早的中心位置在北緯17.7度、東經132.7度，距蘭嶼東南東方約1260公里左右，以每小時18公里速度，向西北進行，蘭嶼鄉公所指出，因康芮颱風影響，海象不佳，明起停駛3天，請持有3至5日蘭嶼回台東或後壁湖船票的旅客，改搭今下午2點回後壁湖的金星三號。