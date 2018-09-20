雞籠城隍文化祭23日夜巡 5000個「基隆人的月餅」大放送

基隆城隍夜巡活動將於23日登場，沿途準備5000個基隆人的月餅「鹹光餅」發送，據說吃了可以保平安。（記者林欣漢攝）

2018-09-20 17:32

〔記者林欣漢／基隆報導〕今年是基隆城隍安座201年，來自全台各地的城隍爺將於9月23日晚上6點齊聚基隆，夜巡祈福遶境，讓流連陽間的好兄弟返回陰間，準備了5000個基隆人的月餅「鹹光餅」，家將沿途發送，據說吃了可以保平安！

基隆護國城隍廟副總幹事洪志峰說，農曆7月結束關鬼門後，大多數好兄弟都已經返回陰間，只有少數逗留陽間，因此，城隍爺四處巡視，讓流連陽間的遊魂返回陰間。而9月25日下午1點登場的日巡遶境，則是為百姓祈求來年平安。

副總幹事洪志峰說，今年夜巡，包括全台唯一的日式神轎豐原城隍廟、十二家將屏東潮州城隍廟，以及基隆在地的和平島社靈廟三府王爺，都會在廟口夜市、獅球嶺、忠一路祈福遶境，以前只有在廟口躦轎腳，今年新增獅球嶺、海洋廣場可以躦轎腳，感謝城隍爺的庇佑。

慶祝城隍安座201年，同步舉辦「雞籠城隍文化祭美食節」，結合燒賣、排骨湯、豬肝腸、大腸圈等孝三路及廟口小吃，邀請民眾中秋連假來基隆吃美食、迎城隍，孝三路美食聯誼會會長簡淑娟說，基隆美食貨真價實，原味、用心、新鮮，不是來自中央廚房，各家有各家的特色，許多老饕再遠也要來基隆品嚐一番。