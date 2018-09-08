明天全台持續嚴防大雨！北部、東北部注意 降雨時間長

明天北部及東北部須注意局部大雨及豪雨。（記者方賓照攝）

2018-09-08 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕明（9日）隨著東北風增強，氣溫略降，白天舒適、入夜稍涼，而各地雲多容易有陣雨或雷雨，尤其北部及東北部可能會出現大雨及豪雨，其他地區也有可能出現局部短暫降雨，提醒民眾外出攜帶雨具，並留意氣象局預報訊息。

中央氣象局預報，明天依舊受到鋒面附近不穩定的影響，各地雲多容易有陣雨或雷雨，尤其北部及東北部降雨時間可能較長，局部地區雨勢明顯，須提防大雨或豪雨。其他地方也有可能出現局部短暫降雨；其中，中南部地區午後配合熱力作用，也有可能降下局部大雨或豪雨。另外，嘉義以北海岸及各外島沿海會有8至10級強陣風，風浪較大，提醒民眾在海邊活動需注意安全。

氣溫方面，明日隨著東北風增強，入夜後天氣稍轉涼，各地低溫約24至25度，略有秋涼的感覺，白天雲多下雨，北部及東半部高溫略降，約28至30度，感受舒適，其他各地約31至32度左右。

紫外線方面，明日台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、連江縣為中量級，而其他縣市則為高量級，民眾若需在外過30分鐘以上需記得準備陽傘、防曬液等防曬措施。

空氣品質方面，明天受降雨影響，全台空氣品質普遍較佳，除中部、雲嘉南、金門、馬祖為「普通」等級外，其餘各地均為「良好」等級。

至於近期形成的第22號輕度颱風「山竹」目前距離台灣仍相當遙遠（約4000公里），8日下午兩點中心位置位於北緯14.20度、東經160.50度，以每小時30公里速度向西移動，短期內對台灣應不會造成影響。