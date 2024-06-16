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高市邁向「超高齡社會」 前金、美濃將增設2間團體家屋

高市衛生局為充實失智症照顧服務資源，未來拓展至前金、美濃區各設置1間團體家屋。（衞生局提供）

高市衛生局為充實失智症照顧服務資源，未來拓展至前金、美濃區各設置1間團體家屋。（衞生局提供）

2024/06/16 10:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市人口老化逐漸步入「超高齡社會」，老年人口比率為19.39%，迄至今年4月底，全市65歲以上人口數為53萬569人，推估失智人口約有4萬多人，衛生局為充實失智症照顧服務資源，直至6月前共設3間團體家屋，分布於鳳山、大樹、旗山3區，收住34人，尚有9名空間，未來拓展至前金、美濃區各設置1間，預計可再收住45人。

失智症老人「團體家屋」是提供失智症老人小規模生活環境，提供家庭化及照顧服務個別化的服務模式，滿足失智症老人多元照顧服務需求，並提高其自主能力與生活品質，空間規定每位服務對象平均需有16平方公尺，規劃共用客廳、餐廳、廚房，並有屬於自己的臥室，就像一般家庭一樣。

衞生局表示，團體家屋是專屬失智症者的照顧模式，提供中度以上失智症且具行動能力的失智症者，衛福部補助50歲以上者服務費，約7000元至1萬8000元，高市目前有鳳山區、大樹區及旗山區「團體家屋」，可收住43人，目前已收住34人，收住率79.06%。

衞生局預計在前金區、美濃區各設置一間，可各收住27人、18人，協助失智症長者多元照顧需求，減輕家庭照顧者負荷；該項長照服務對象主要補助50歲以上具有行動力，經醫院精神科醫師評估臨床失智評分量表CDR2分（含）以上，家屬照顧困難的中、重度失智症者。

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