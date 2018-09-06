汐止塞車苦 黃國昌批新北市府延宕社后增設匝道案

2018-09-06 16:12

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量立法委員黃國昌今（6）日抨擊，新北市政府延宕「社后地區增設南下匝道」計畫，原本承諾2017年8、9月可提出可行性評估報告，延到2017年年底，現在已是2018年9月，市府還是沒提出；黃國昌與地方里長、議員參選人黃智姍呼籲，新北市政府別再擺爛，中央地方齊心，不分黨派解決汐止的交通困境。

出席黃國昌記者會的交通部高速公路局官員表示，依據「高速公路增設及改善交流道設置原則」，須由新北市政府提送可行性報告，不過，目前尚未收到；等報告送到高公局，會儘速辦理審查。

黃國昌說，當選立法委員後，就與交通部及雙北市政府組成汐止交通改善平台，2016年4月召開「社后地區增設南下匝道」公聽會，交通部和新北市府皆有派人出席，與會人員都同意該建設的急迫性和必要性；2016年5月，立法院交通委員會到場會勘，交通部高公局當場承諾全力支持這項工作，隨後由交通部運研所提出兩項方案。

市府於2016年底公聽會中，承諾2017年8、9月可提出可行性評估報告，後來延到2017年年底，仍沒下文；黃國昌說，市府的承諾一再跳票，到底何時才能提出可行性評估報告?

黃智姍指出，朱立倫在第5次施政報告中，把汐止增設南下匝道列為「規劃中」，直到兩週前的第8次施政報告，還是「規劃中」，進度是零。更離譜的是，施政報告說「可行性報告將在8月完成、9月提案」，同一天交通局回覆黃國昌的公文，卻寫著「可行性報告預計107年9月完成」，直接打臉朱立倫。