高雄三民區新增2例登革熱本土病例 居住地僅離500公尺

2018-08-29 17:39

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市今新增2例登革熱本土確診病例，分別是三民區寶龍里70多歲女性及三民區安發里60多歲男性，2人居住地僅離500公尺，有極高地緣關係，但須經病毒基因定序，確認病毒來源相同，才能釐清是否群聚疫情。

衛生局表示，今年7月1日首例確診病例，病毒型為第3型。新增2例確診登革熱，病毒型為第2型。新增2例有極高地緣關係，且鄰近2間學校、果菜市場，攤商林立及人流眾多，已對同住家人及社區民眾、工作地接觸者擴大採檢292例，初步無疑登革熱症狀。

高雄市今同日接獲今年第2例及第3例登革熱本土確診病例，第2例為三民區70多歲女性，本月27日發燒、頭痛及肌肉痛等疑登革熱症狀至診所就醫，28日症狀未改善再至醫院就醫，經抽血登革熱NS1快篩檢驗為陽性，通報疑登革熱及安排住院防蚊隔離。經疫調患者有糖尿病史，活動地以住家、住家附近市場、巷子及超商為主。

另第3例本土登革熱確診病患，為三民區60多歲男性，本月26日發燒、頭痛、噁心及食慾不振等疑似症狀，27日至診所就醫，因症狀未緩解28日再度前往醫學中心就醫，經抽血登革熱NS1快篩檢驗為陽性及通報疑似登革熱，並收治住院治療，經疫調活動地以工作地及住家為主。

高雄市衛生局說，中央實驗室今研判2位病例為IgG陰性、IgM陰性、PCR陽性（病毒型第2型），市府防疫團隊第一時間已完成疫情孳生源檢查暨噴藥滅蚊工作，並針對病患400公尺範圍高風險場域及列管點進行孳生源巡檢。