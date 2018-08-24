暴雨強襲中南部 交通、活動異動一覽（不斷更新）

台26線竹坑段土石流封閉。（記者蔡宗憲翻攝）
〔即時新聞／綜合報導〕受熱帶性低氣壓影響，中南部大雨成災，多縣市停班停課，以下整理全台今（24日）交通、各地活動異動，提醒民眾隨時留意相關資訊。
◎台鐵◎
鐵軌被完全淹沒！ 台南後壁到林鳳營路線停駛
熱帶性低氣壓帶來豪大雨，台灣中南部釀水患，台鐵稍早指出，受豪雨影響台鐵後壁到林鳳營間淹水，路線不通。
豪雨轟炸 今午前台鐵多列自強號北上停駛、南下僅到嘉義
豪雨襲台，台鐵今天清晨宣布，西幹線南部路段自強號和莒光號停駛，其中南下自強號行駛至嘉義站、莒光號行駛至彰化。北上自強號多數停駛、北上莒光號全面停駛。區間車部分，北部、中部均正常行駛；南部則視路線狀況，南下行駛至新營站，北上行駛至林鳳營站。
◎道路◎
豪雨影響 全台省道今上午共12處路段封閉
台灣中南部今持續受到豪雨影響，交通部公路總局表示，截至上午8點，全台仍有3處省道預警性封閉，並有9處路段受災情阻斷封閉，提醒民眾出門前可先上公路總局網站，查詢最新省道路況資訊。
台南雨勢不斷！31座橋梁、87條道路今封閉
受到「0822」豪雨影響，南市今日上午仍有31座橋梁及23區、87條道路封閉，全市37區幾乎一半有淹水，市府提醒民眾避免前往或改道而行。
台26線竹坑大雨封路 恆春半島快成孤島
全台大雨不斷，屏東縣雖是南部唯一未宣布休假縣市，但一早便釀出災情，台26線竹坑路段不堪山區雨勢， 嚴重土石流阻亂道路，目前南北雙向封閉，恆春半島暫時成了孤島，楓港工務段正前往搶修中，民眾對於縣府「正常上班」決定抱怨連連。
雨持續下積水未退 台南仁德多處路段封閉
受熱帶低氣壓的影響，台南雨勢持續，仁德區轄內三爺溪二仁溪、港尾溝溪等河川暴漲，多處重要路段積水未退，今晨封閉，代理區長黃素美籲請民眾小心行駛，注意安全。
連夜大雨車輛滅頂！嘉義台1線部分路段封閉
熱帶性低氣壓為台灣帶來致災性豪雨，嘉義地區昨天到今天凌晨雨勢不歇，公路單位因見連通台1線八掌溪橋（跨越八掌溪連通嘉義縣與台南市）、牛稠溪橋（嘉義市境跨越牛稠溪）的橋下水位接近梁底，影響橋梁、行車安全，分別於今天0點20分、3點實施雙向封閉管制，籲請車輛改道行駛，待水退後開放通車。
◎垃圾清運◎
對外道路塌陷虎尾清潔隊受困 全鎮停收垃圾1天
不堪一夜強降雨，虎尾公所清潔隊對外道路嚴重塌陷，垃圾車及資源回收車無法進出，加上停班停課今天停收垃圾，另在多處路段路樹、鷹架倒塌，清潔隊人員一早就忙著清理，呼籲用路人提高警覺。
◎活動取消◎
天候影響 蘇澳海軍基地開放延到9/1舉行
原訂在本週末舉行的蘇澳海軍基地營區開放活動，因受近日天候不佳影響，將延後一週舉行，延到9月1日再行開放，開放時間及地點不變。