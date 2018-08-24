連夜大雨車輛滅頂！嘉義台1線部分路段封閉

附近一處出租宿舍的多輛自小客車，也因淹水成為泡水車。（記者陳璟民攝）

2018-08-24 06:10

〔記者陳璟民／嘉義報導〕熱帶性低氣壓為台灣帶來致災性豪雨，嘉義地區昨天到今天凌晨雨勢不歇，公路單位因見連通台1線八掌溪橋（跨越八掌溪連通嘉義縣與台南市）、牛稠溪橋（嘉義市境跨越牛稠溪）的橋下水位接近梁底，影響橋梁、行車安全，分別於今天0點20分、3點實施雙向封閉管制，籲請車輛改道行駛，待水退後開放通車。

家住嘉義縣民雄鄉頭橋的一名徐姓男子受訪說，台1線258.2至258.5公里路段，今天凌晨水淹車道，路面水深及腰，路旁車輛泡水，水還淹進民宅、店舖達膝蓋高度，徹夜難眠；公路單位凌晨3點30分封閉雙向通行，請用路人改行國道1號。包括嘉義縣民雄鄕穿越縱貫鐵路的民雄地下道淹水封閉。

公路總局第五區養護工程處水上工務段徹夜監控轄管道路、橋梁沿線雨量、河川水位等，發現台1線277.882至278.185公里八掌溪橋下，八掌溪水位高漲逼近梁底，而雙向封路禁行，請南下車輛改行台82線轉國道1號，北上車輛改行172甲線轉國道3號或165線行駛。

降雨也使嘉義市往水上鄉的永欽二號橋至台82線橋下的嘉175線路面積水數十公分，連帶造成台82線30公里處中和交流道，西行下嘉175線匝道出口無法通行，公路單位今天凌晨1點40分起封閉，請西行欲下中和交流道車輛，提前於32公里處嘉義交流道下匝道，或直行改由26公里處水上交流道下匝道。

公路單位顧及台1線262.758公里牛稠溪橋下水位迫近梁底，不利行車安全，凌晨3點雙向封閉管制通行，請南下車輛改行民雄鄉中山路、中正路、嘉107，至嘉市台林街、義教街轉回台1線，北上車輛行進行路與此相反。