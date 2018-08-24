屏東午後雨勢漸歇 公路與航班交通陸續恢復

2018-08-24 15:20

〔記者邱芷柔／屏東報導〕雨炸南台灣，受熱帶低氣壓及外圍環流影響，屏東地區累積雨量驚人，至今天下午2點為止，過去24小時累積雨量超過300毫米的鄉鎮，包括三地門、瑪家、泰武、霧台、里港、高樹、內埔等，其中三地門鄉更超過511毫米，今天下午雨勢漸歇，道路部份陸續恢復通行，目前僅林邊鄉台17線261K、東港鎮台17線256.3-256.7K等路段持續管制。

屏東縣豪雨災害應變中心今天上午宣布，24日瑪家鄉、獅子鄉停班停課；另外三地門鄉青山村（土石流保全戶）17人已撤離全數依親，獅子鄉竹坑村古苓溪受困人員共25人，9人已安置在獅子鄉楓林國小、5人由消防局救護車載送前往洗腎、11人自行離開。

交通方面，目前台26線枋山鄉楓港大橋、台26線竹坑段單線雙向、台26線與台9線終點楓港叉路口、內埔鄉屏科大往龍泉3叉路口、高樹鄉新豐村沿山公路一段均恢復通行。

公共運輸部份，國光客運：24日部分路線調整發班:

（1）1835台北-阿里山班次，配合阿里山風景區開園狀況，再行決定發布。

（2）1834台北-嘉義、1870台中-嘉義路線，12時前1小時1班車、12時後原則恢復正常。

（3）1837台北-台南路線，1小時1班車。

（4）1838台北-高雄，1872台中-高雄，1862桃園-高雄班次正常。

（5）1778高雄-台東路線正常發車。

（6） 1839台北-屏東、1873台中-屏東路線原則維持1小時1班。

（7）省道路線原則正常發車，惟視道路及淹水狀況，將適時修正發班狀況。

（8）1832台北-埔里，原行駛台14路線改行駛國道六號。

統聯：目前各路線班次預計照常發車，中南部區域路線將視風雨狀況調整。

屏東客運：8233霧台線僅行駛至鄉公所即不再上山、恆春線停駛。

高墾線：0918、9117、9127、9188、9189全線停駛。

市區客運：正常行駛。

公共自行車：正常營運。

台鐵也指出，24日18時以前，西部幹線北上自強號由嘉義站始發特開。莒光號由彰化站始發特開，區間車視路線狀況，北上行駛至隆田站；南迴線均正常行駛。

交通船公營船前3班船正常行駛，最後一班18點去19點回停駛；。聯營處東港航行至12：30，小琉球至13：00，但改由「鹽埔港」登船進出小琉球，設有接駁車接送；泰富：正常行駛。