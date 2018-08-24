豪雨影響 全台省道今上午共12處路段封閉

台灣中南部今持續受到豪雨影響，交通部公路總局表示，截至上午8點，全台仍有3處省道預警性封閉，並有9處路段受災情阻斷封閉。圖為竹坑路段土石流封路。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-08-24 10:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣中南部今持續受到豪雨影響，交通部公路總局表示，截至上午8點，全台仍有3處省道預警性封閉，並有9處路段受災情阻斷封閉，提醒民眾出門前可先上公路總局網站，查詢最新省道路況資訊。

預警性封閉路段包含台17線西部濱海公路211K橋頭區典昌路典寶橋，因水位高漲封閉，後續將視水退狀況開放通行；台20線160K至184.7K向陽至霧鹿路段，預計今日中午12點開放通車；台24線27K+600至37K+500德文路口至霧台路段，昨日晚間8點就已實施預警性封閉至今。

災情阻斷封閉路段包含台1線258.2K至258.5K民雄路段，因車道淹水影響行車安全；台1線262.758K牛稠溪橋、台1線277.9K至278.2K八掌溪橋、台1線291.6K急水溪橋等，因豪雨致水位高漲將接近梁底，已有影響行車安全之虞，實施雙向封閉管制，視水位狀況開放通行；台17線193.4K至193.5K茄萣路段積水過深，實施道路封閉；台19甲線33K永就路段因區域排水回淤，造成道路雙向交通阻斷；台19甲線65K至67K岡山區嘉興路路段，路面淹水封閉；台20線159K向陽路段落石坍方阻斷道路；台28線15.5k至19.1k田寮路段，淹水漫流路面，阻礙車道，目前布設交維，暫時封閉車道。公總表示，淹水路段後續都將視水退情況開放通行。