台南雨勢不斷！31座橋梁、87條道路今封閉

台南今日仍是雨下不停。（記者洪瑞琴攝）

2018-08-24 09:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕受到「0822」豪雨影響，南市今日上午仍有31座橋梁及23區、87條道路封閉，全市37區幾乎一半有淹水，市府提醒民眾避免前往或改道而行。

此外，昨日至今日疏散撤離已有16區、784人，分別是歸仁區35人、左鎮區1人、永康區162人、龍崎區1人、新化區93人、六甲區2人、安定區2人、東山區34人、楠西區73人、南化區40人，鹽水區2人、麻豆區14人、白河區23人、東區2人、官田區20人、仁德區280人。

封閉橋樑如下

1.新營區：急水溪土庫里過水便橋等5座

2.左鎮區：草山二號橋、水流東橋、民生橋、三角潭橋、澄山一號橋、學仔內左鎮橋

3.歸仁區：八甲橋、中路橋、石安橋

4.新市區：崙頂2號、崙頂1號橋、虎山過水橋、潭頂潭永橋

5.永康區：鹽水溪過水橋

6.關廟區：北新橋、新埔橋、新仁橋、高苓橋

7.仁德區：潭稅橋

8.山上區：中平二號橋

9.白河區：南99線柿子坪橋、南99線大埔橋、165線頭前溪橋

10.東山區：165線青葉橋

11.柳營區：165線忠義橋

12.後壁區：後廍里南85外環道，往鹿草方向，八掌溪2號橋

封閉道路如下

1.東區：裕農路涵洞、裕信至裕平路裕義路段淹水、林森長榮往府連東路

2.新市區：三舍涵洞、南144線新東橋東側防汛道路（西向東）、永就144線（長泰教養院前）、鼎柴路、富強路進新港社大道、南144線自來水到貝森朵夫路段

3.官田區：南119線（社子往中脇路段）、長泰教養院前

4.將軍區：南18線廣山里路段、將軍里金興宮至將富派出所路段

5.七股區：南31-1線（台17線往溪南里方向）、三股產業道路（鄰近三股32-4號）、南31-1往溪南里方向、南26及28線從後港派出所到城內里路段

6.西港區：南40線（中港往西港大橋路口）、南47線（後營往子龍方向）、173線往八份農路、港東國小前道路、曾文溪左岸防汛道路（西港大橋往新復里道路）、文化路69巷往南45線產業道路、南51線下宅子段（翔意生技前）道路

7.善化區：福隆科技前產業道路

8.安南區：安中路一段220巷口、長溪、怡安路口、長溪路一段、安中一街與安中路口、本原街一段97巷155號前、長溪路三段40巷口、安吉路1段999巷及本原街與安吉路口、安中、怡安路口至安中、同安路口路段、本原街三段159號前、安和路四段533巷口

9.南區：台86萬年便道、中華南永成路口機車道、中華南路二段233巷

10.永康區：永康大灣交流道南下便道、崑大路與大灣路雙向封閉往大灣交流道方向、復興路26巷

11.將軍區：南18線廣山里路段、將軍里金興宮至將富派出所路段

12.仁德區：中山路685巷、長興五街、仁德系統交流道東側裕德街、德洋路高速公路涵洞下、仁德區中正路二段、台一線及86快速道路下 北上機車道、文華一街、中洲往保安160縣道、中洲里竹仔腳路、中正西路360號（大甲國小前）、機場路（慈恩17村）往二仁路方向、文賢路二段北端（中洲76-87號前）、中洲往保安文賢路與高速公路防汛大排旁便道、86號便道與田厝一街

13.關廟區：深坑橋旁、新埔二街、阿輝土雞城前、文化街45號前、長榮街

14.歸仁區：南丁路機場前、保大路三段366巷、六甲路往仁德、七甲一街、文化北街、民生南路二段道路、大廟五街131巷及大廟里保大路366巷

15.佳里區：佳話里4號前（南24線7.5公里處）、南26線延平農會分部至派出所路段、文化西路（福南山莊前）

16.學甲區：中正路與華宗路口、大順路（學甲工業區）

17.北門區：錦湖國小前（南二線）路段

18.新化區：中正路與台19線外環道口

19.麻豆區：南57線高速公路下涵洞

20.南化區：台20線約51公里處

21.新營區：開元路機車道、台1線291K+617

22新市區：三舍涵洞、南144線（西向東方向新永橋東側防汛道路）、鼎柴路、富強路進新港社大道、南144線自來水到貝森朵夫路段、

23.後壁區：嘉苳里往安溪寮納骨堂道路、菁寮里南85線（梅鳳餐廳前）、墨林里南82線（菁寮國小至菁寮市場、農會）、侯伯里三公府後方、仕安里仕安合作社前（五甲路）、新東里南85、南78交接處道路、平安里南80（烏瑤段）、台1線258K+200~258K+500