險！集集支線火車才通過 山壁就崩坍埋軌

台鐵集集支線鐵道因連日雨勢無預警崩坍，巨大土石將鐵軌整個埋沒。（記者劉濱銓翻攝）

2018-08-24 17:41

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣今天上午雖未有明顯雨勢，但台鐵集集支線鐵道卻在上午出現土石崩坍，巨大土石將鐵軌整個埋沒，連鐵道旁的馬路也遭波及。台鐵二水站說，當時幸好前一列火車已離開坍方路段，直到下一列火車到到發現，才趕緊通報搶修，所幸沒有人員受傷，目前預估晚間7點可排除，復駛仍須等候通知。

估晚間7點可排除 復駛仍須等候通知

台鐵二水站說，嘉義工務段派員到場維修，但現場土方量相當大，直徑逾1.5公尺的巨大石頭就超過10顆，總計土方量達15立方公尺，除了移除大石塊，後續還需確認鐵軌、基礎無損，才有辦法復駛，詳細運行時間仍待進一步通知。

警方說，事發地點位在集集鎮林尾里，也就是集集支線火車剛通過集集攔河堰後，即將抵達市區火車站的路段，研判是連日大雨造成山壁含水量過高，導致土石崩落，所幸當時沒有列車通過，沒有人員受傷，但造成鐵道無法運行。

隨後聯繫台鐵二水車站，確認已停開前往水里車埕的班次，而車埕、水里、集集等站往彰化二水方向，也都無列車開往，未出現有旅客受困情況。

鐵道土石崩坍後，集集鎮長陳紀衡、鎮民代表主席吳大村也到場關心，陳紀衡說，雖然今天集集沒有明顯雨勢，但之前已連續下了好幾天的雨，山壁應是含水量過高才會無預警崩坍，幸好當時沒有車輛經過，真是不幸中的大幸。

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巨大土石將鐵軌整個埋沒。（記者劉濱銓翻攝）

土方量達15立方公尺，除了移除大塊石，後續還需確認鐵軌、基礎無損，才有辦法復駛。（記者劉濱銓翻攝）