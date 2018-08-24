台鐵宣布：明日全線列車均正常行駛

2018-08-24 21:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵今日受豪雨影響，西部幹線（基隆－潮州）主因八掌溪橋、溫厝廍溪橋水位高漲超過警戒線，南下對號列車整天都只能開到嘉義。不過隨著雨勢漸緩、水位逐漸退卻，台鐵晚間開會討論後，宣布明日全線（含支線）各級列車均正常行駛。

今日上午6點5分起，台鐵台南後壁－新營間中西正線水位超過軌面雙線不通，後續台鐵宣布，今日南下自強號只行駛至嘉義站，莒光號行駛至彰化站；北上自強號改由嘉義站始發，莒光號改彰化站始發；南部區間車南下行駛至嘉義站，北上行駛至隆田站。支線方面，集集支線上午9點57分因落石中斷路線，直到晚間6點才順利搶通，期間停駛了14列次。

退、換票方面，旅客預定乘車班次因受豪雨影響，導致列車停駛、無法或來不及搭乘，可於乘車日起1年內，持未經使用車票，至各車站售票窗口免手續費辦理退票。若前往車站售票窗口以外通路退票，需依通路商規定扣手續費後退票款。使用信用卡購票旅客，可於乘車日起1年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

因列車運行中斷、停駛、取消，搭乘至途中就下車的旅客，可退還未乘區間票款；若中途折返回起程站，將退還原票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額；持中斷區間定期票旅客，依車站公告延長有效期間1日。另外，台鐵局表示，若旅客購買來回票，去程受到這次豪雨影響無法成行，一次退來回票也放寬不用收手續費。