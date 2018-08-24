豪雨侵襲 省道封閉路段增至21處

2018-08-24 10:44

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中南部今日持續受到豪雨侵襲，省道封閉路段上午8點僅12處，至10點已擴大至21處，交通部公路總局提醒民眾，出門前可先上公路總局網站，查詢最新省道路況資訊。

截至上午10點，預警性封閉路段已達9處，包含台1線461K至461K+500楓港橋；台8線109K大禹嶺路段；台17線211.05K橋頭區典昌路典寶橋；台20線92K至98K勤和少年溪至復興中期道路；台20線160K至184.7K向陽至霧鹿路段；台24線27.6K+600至37.5K德文路口至霧台路段；台29線11k至23k（臨11便道0K~12K）那瑪夏至五里埔臨時便道；台82線30K中和交流道（西行）；台18線006K+900至007K+300（太保）。

災阻路段共12處，台1線258.2K至258.5K嘉義縣民雄鄉；台1線嘉義縣市交界262.758K牛稠溪橋；台1線八掌溪橋277.882K至278.1855K橋梁；台1線台南市新營區291K+617急水溪橋；台17線茄萣區193.4K至193.5K；台17線256K+300至256K+700屏東東港分局；台17線260K+800至261K+600屏東縣東港鎮嗂仔口橋；台19線132.3k中崙路段；台19甲線64K至67K岡山區嘉興路路段；台20線158.9K至159K處向陽附近路段；台21線133K南投縣信義鄉迴頭彎路段；台28線15k+500至19k+100（高雄市田寮）；台82線28.5K至28.9K嘉義縣水上鄉水上往中和路段；台26線6K+300至6K+700（竹坑路段））道路等。