樹林萬大線二期財務國發會點頭 蘇巧慧：不再只是虛線

2018-08-22 21:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕「這條捷運線，我們一起盼望了好多年。」國發會同意捷運樹林萬大線第二期的相關財務計畫，審核通過約555億元經費，未來將儘快呈報給行政院。對此，民進黨立委蘇巧慧表示，樹林萬大線好多年前就在規劃了，引頸期盼，換來的卻是新北市府的消極作為與多年的延宕，衷心期盼並呼籲工程能儘速開始，讓捷運萬大線不再只是企盼不到的虛線。

民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘22日前往國發會參與「捷運樹林─萬大線第二期工程財務計畫暨計畫期程調整」會議，兩人於會中強調，新北市在地居民對捷運建設的迫切需要，盼國發會能儘速完成審查。

蘇巧慧說，競選立委前，她就深知樹林萬大線對於樹林鄉親的重要性，因此上任兩年至今，在監督樹林萬大線的工程進度上，她一刻都不敢懈怠。除了質詢、開記者會之外，也拜會行政院長與交通部長、審查會議，只要有機會，就大聲呼籲政府傾聽樹林人的心聲、儘速推動樹林萬大線。終於，在今年5月促成交通部將樹林萬大線納入前瞻二期計畫預算。

蘇巧慧說，第一時間知道國發會今日將舉行相關審查會議，她便立即排開所有行程，就為了能參與會議，確保相關計畫得以順利通過。因此，今天她與吳琪銘特別以區域立委的身分出席審查會，除了強調捷運建設對於新北市民的重要性，也期盼國發會能重視新北市民的心聲，完成大家對樹林萬大線的期盼。

蘇巧慧表示，國發會最後也在會議中作成結論，同意捷運樹林萬大線第二期工程的財務計畫，審核通過約555億元經費，未來，相關計畫將呈報行政院，讓工程能儘速開始，使捷運樹林萬大線不再只是虛無飄渺的虛線。

蘇巧慧指出，捷運樹林萬大線第二期興建路段由第一期續沿土城金城路，並跨越城林橋至樹林中華路、八德街、大安路轉中正路直行與捷運新莊線迴龍站相接，全長13.3公里。