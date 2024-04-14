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桃市自助洗衣店大增 經發局︰下個會期提自治條例送審

桃園市24小時自助洗衣店成長快速，議員促加速自治條例訂定。（記者鄭淑婷攝）

桃園市24小時自助洗衣店成長快速，議員促加速自治條例訂定。（記者鄭淑婷攝）

2024/04/14 14:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕24小時自助洗衣店逐漸興起，也衍生安全、噪音等疑慮，桃園市桃園區去年就曾發生氣爆意外，「靜鄰專案」取締更將自助洗衣店納入，但自治條例卻還卡在研議階段；對此，桃園市經濟發展局表示，預計在下個會期提出自治條例送議會審議。

議員黃敬平指出，根據財政部統計資料顯示，去年1月至今年1月，台北市自助洗衣店從249家增至261家，新北市從289家成長至324家，桃園市從326間增加至370間，台中市從370家增至417家，台南市從259家成長至310家，高雄從312增至352家，其中，桃園市的自助洗衣店成長幅度13%，僅次於台南的19%，增加幅度為6都排名第2，但今年1月份的營業額已是6都最高、達2993萬7000元。

黃敬平表示，自助洗衣店在人口密集之住宅區興起，但高溫烘衣機大多採用瓦斯加熱且無人看管，一旦起火或瓦斯外漏，恐有安全上的疑慮，桃園市桃園區就有前例發生，台北市早在2007年就已訂定「台北市自助洗衣店安全管理辦法」，後於2020年修訂，2021年完成法制化，提升為自治條例層級，將自助洗衣店監督權責，分為產發局及消防局轄管，反觀桃園市，4年前就曾針對自助洗衣店議提提出討論，至今仍局限在夜間運轉等噪音討論，自助洗衣店安全管理自治條例的訂定還在研議階段。

經發局表示，已邀集消防局、都發局等相關局處，召開自助洗衣店安全管理研商會議，初步盤點洗衣店及精進作為，會議結論為訂定自治條例，後續將依桃園市自治條例程序辦理，預計下個會期提出送議會審議，待送議會審議通過後函報行政院核定即可公布實施。

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