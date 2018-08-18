南投連6震 學者：未來幾天可能還有

國立中正大學地球與環境科學系助理教授溫士忠說，埔里鎮位處造山帶，地震是正常現象，未來幾天可能還有地震，提醒民眾提高警覺。圖為中正大學地球與環境科學系系館外觀。（記者曾迺強攝）

2018-08-18 10:34

〔記者曾迺強／嘉義報導〕南投縣埔里鎮昨晚起有3起地震，今天上午同一震央又發生連續3起地震，最大規模5，不少中部民眾受到驚嚇；對於連續發生6起地震，國立中正大學地球與環境科學系助理教授溫士忠說，埔里鎮位處造山帶，地震是正常現象，未來幾天可能還有地震，提醒民眾提高警覺。

溫士忠解釋，當板塊受到擠壓的能量遇到破碎帶，就會釋放能量，造成地震，這兩天震度較大的地震發生在昨晚6點9分、今早8點15分，兩者地震深度分別是16.8公里、17.5公里，屬淺層地震，且該處距離觸發1999年921地震的車籠埔斷層相當接近，這兩天的地震是否與車籠埔斷層有關，仍要經儀器檢測才能得知。

中央氣象局地震測報中心地震報告顯示，南投縣埔里鎮從昨晚6點9分發生規模4.8地震開始，晚間6點14分發生規模4.1地震，接著晚間7點半再發生規模3.6地震；今天上午8點15分發生規模5.0地震，8點16分發生規模3.1地震，9點1分又發生規模4.1地震，6次地震的震央位置都在埔里鎮。