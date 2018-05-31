新北好茶新鮮上市 週末來坪林河岸野餐品春茗！

2018-05-31 11:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「2018新北好茶節」春茶上市，坪林區公所將於6月2、3日、9、10日連續2個週末於坪林茶業博物館旁廣場展開，今年將與在地青年農民合作，推出「河岸野餐綠市集」、「出租茶青」，來河岸野餐，讓「型男茶青」帶你認識文山包種茶的魅力，民眾可利用週休假期來品茶食、呷茶、聽音樂、參加免費體驗活動，一同細品文山包種茶的香氣及美好滋味。

主辦單位今年在坪林老街上空佈置50個春燕造型風箏，是風箏藝術大師黃景楨的作品，首次於戶外展出，讓民眾感受春燕與春茶齊臨的風景，主辦單位指出，免費體驗活動有6月2日包種髒髒包DIY、3日茶染DIY、9日茶香包DIY、10日茶粿DIY，上下午各一場，名額有限，現場報名，6月16、17日新北好茶進軍台北市舉辦展售會，在捷運善導寺旁的希望廣場就可買得到，詳情可於農業局網站查詢。

坪林區長施明慧說，新北市為文山包種茶發源地，面積、產量、品質、技術為全國之首，一直有「北包種、南烏龍」的美名，世代相傳製茶技術的坪林，被譽為「文山包種茶的故鄉」，注重「香氣」的包種，沖泡後茶湯顏色蜜綠具花香味，香氣越濃郁品質越高級，與其他產區的茶葉有明顯區隔，堪稱全臺灣最香的茶。

施明慧說，近來推廣結合在地商圈、茶葉文化及體驗旅遊，便是希望將「坪林包種茶」以更多元型態推薦給我們消費者，來到坪林不只茶好喝，更可以欣賞山水美景、品嘗我們在地的茶粿、茶油麵線等傳統美食，感受坪林特色。