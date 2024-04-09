僅57年後壁旌忠廟擬重建引論戰 反對者已提報文資保存

僅57年歷史的下茄苳旌忠廟擬重建，引發正反論戰。（記者王涵平攝）

2024/04/09 10:44

〔記者王涵平／台南報導〕僅57年歷史的下茄苳旌忠廟擬重建，引發正反論戰，反對重建者已提報文資保存，廟方管委會指為了結構安全，已擲筊獲岳府元帥同意重建，廟內重要文物將妥善保存。

卅六庄下茄苳旌忠廟傳將重建，反對的信徒表示，比較喜歡現在古樸的旌忠廟，重建後往往都會走味，台灣地震頻繁不是現在才有，且旌忠廟僅57年歷史，質疑重建的必要性，反對為了改建而改建。

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有信徒則建議另擇黃道吉日，公開擲筊請示岳府元帥。有信徒指稱，歷史文物是一點一滴累積的，已向南市文化資產管理處提報保存。

旌忠廟管理委員會說明，旌忠廟1967年重建竣工，風雨剝蝕，廟貌頹舊，不敷使用；重建當時，廟體並未挖設深層地基，在現今地震發生頻率之高，結構安全堪虞。

管委會指出，總主委王子豪向旌忠廟岳府元帥請示進行「重建」或「重修」，「重修」未獲得聖杯應允；日後於信徒代表及委員聯席會中並獲得絕大多數信徒代表及委員支持同意「重建」。

經聘請寺廟建築大師黃英郎繪製「重建」工程設計圖，獲得岳府元帥3聖杯應允。

管委會表示，現今旌忠廟珍貴文化資產保存，將有詳盡計畫及作法，珍貴彩繪、字畫、木雕、陶藝品、碑碣、古匾等，拆卸後將會做最完善管理珍存。

此外，旌忠廟重建將不再向境內各庄頭信眾收集「丁口錢」，將採行自由樂捐勸募方式，籌措建廟基金。

僅57年歷史的下茄苳旌忠廟擬重建，引發正反論戰。（記者王涵平攝）

下茄苳旌忠廟籤詩與眾不同，每首皆有字頭。（記者王涵平攝）

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