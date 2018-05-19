澎湖打撈海底覆網 全面復育海洋資源

專業潛水人員下水為海底覆網定位，並將其拉起。（記者劉禹慶攝）

2018-05-19 13:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以漁業立縣的澎湖縣，近年來受到海洋資源枯竭，漁業收益大不如前，也讓民眾重新省思海洋文化與海鮮文化的差異，在立委楊曜積極爭取經費下，澎湖縣政府展開清除海底覆網工作，今由縣長陳光復領軍在姑婆嶼清出1200公尺棄網。

姑婆嶼是澎湖北海漁業資源重要區域，不僅我國漁船群聚在此作業，中國漁船也不時侵入越界在此作業，由於漁網有時會勾住海底珊瑚礁群，通常漁船都會自行割斷，讓棄網覆蓋在珊瑚礁群上，不只阻斷魚蝦棲息繁養之所，更成為海底死亡長城，讓誤觸漁網的魚蝦等海洋生物纏網死亡，連海豚、海龜等都難逃毒手。

澎湖縣長陳光復上任後，就積極清除海底覆網，並在立委楊曜向中央爭取經費後，前3年以每年清除1萬公尺海底覆網進度，今年更一口氣計畫清除5萬公尺，並將範圍擴及澎湖南、北海區域，雇請專業潛水人員下海，先將海底覆網做記號定位，再逐一清除，恢復潔淨海底環境，讓魚蝦海洋生物有繁衍棲息之所。

今日清除覆網區域，設在北海姑婆嶼海域，為澎湖傳統魚場，由縣長陳光復領軍，率同農漁局長陳高樑等官員，搭乘澎興號護魚專船，前往姑婆嶼與潛水人員會合，先將海上浮球記號漁網撈起，總計光是姑婆嶼海域就要清出1200公尺漁網，採多管齊下方式全面復育澎湖海洋資源。

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