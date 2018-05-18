解決農業缺工 林聰賢親自帶工上陣

2018-05-18 20:05

〔記者蔡清華／高雄報導〕為協助高雄荔枝採收季節性缺工，農委會啟動區域人力調度機制，協調台南、屏東地區農業技術團共170名人力，今天由農委會主委林聰賢親自帶隊上工，接著還將規劃「假日農夫團」，鼓勵嘉義大學、屏東科技大學等校公費專班學生以及在地學生加入。

每年5月下旬高雄大樹、旗山地區玉荷包荔枝進入採收季節，2千多公頃的玉荷包要在10天左右採收完畢，短期勞動力需求量缺口上百人，由於真正農忙才10天，期間一過需求大幅降低，人力調配是一大考驗。

高雄大樹團農業師傅自去年開始支援玉荷包採收，因為農業師傅態度佳、能力好，今年許多農民馬上向農會預訂再派工，35名農業師傅早已被訂光，農委會為因應人力需求，啟動區域人力調度機制。

目前熟練的師傅一天1500元、生手1200元，外加本計畫提供勞工保險保障，就業獎勵每月最高8800元及交通津貼每月最高3000元，農業技術團還有務農基金每月最高1萬元，另給予農業專業技術訓練，練就一身好工夫。

林聰賢表示，為改善農業缺工問題，同步規劃農業勞動力之減省與補充，針對農業勞動力減省部分，已規劃導入農業機械，推動農機代耕服務，於各個農業產銷環節減省農業 勞動力的需求。

機械無法替代部分，持續推動拓增勞動力措施，依據產業型態及需求，今年將成立80團以上農業人力團，招募1200人以上人力，透過人力補充改善產業缺工情形。