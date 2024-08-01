以色列暗殺未遂倖存者 馬夏爾料接掌哈瑪斯領導權

哈瑪斯領袖馬夏爾（左）在2012年12月10日離開加薩走廊前，擁抱哈瑪斯高級領袖哈尼雅，哈尼雅7月31日遇刺身亡。（路透）

2024/08/01 14:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，據巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）內部消息透露，該組織海外領導人馬夏爾（Khaled Meshaal），有望接替哈尼雅（Ismail Haniyeh），成為該組織的新任最高領導人。哈尼雅於7月31日在伊朗遇刺身亡，馬夏爾的接任將反映哈瑪斯內部權力的重新洗牌，以及該組織在複雜國際局勢中的新定位。

據報導，66歲的馬夏爾在哈瑪斯歷史扮演關鍵角色。1997年，時任以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下令暗殺馬夏爾，但行動失敗，反而鞏固了他的地位。

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2004年，馬夏爾接替被以色列暗殺的哈瑪斯創始人兼精神領袖亞辛（Sheikh Ahmed Yassin），成為哈瑪斯總領導人。作為流亡的政治領袖，馬夏爾得以在國際舞台上代表哈瑪斯，不受以色列旅行限制的影響。

報導提到，馬夏爾的政治立場顯示了哈瑪斯內部的策略辯論。他拒絕與以色列達成永久和平協議，但表示可以接受在西岸、加薩走廊和東耶路撒冷建立巴勒斯坦國作為臨時解決方案。這種務實態度反映了哈瑪斯在堅持其意識形態與尋求國際認可之間的平衡。

2023年10月7日，哈瑪斯對以色列的襲擊將巴勒斯坦問題再次推上國際舞台。馬夏爾認為，這次行動重新喚起了世界對巴勒斯坦事業的關注。然而，以色列的報復行動導致超過3萬9000名巴勒斯坦人死亡，加薩地區成為廢墟。

馬夏爾的領導面臨諸多挑戰。由於他在2011年支持敘利亞反政府運動，與伊朗的關係受損，這可能影響哈瑪斯的資金和武器供應。此外，他需要在哈瑪斯內部不同派系之間尋求平衡，尤其是與加薩地區領導人之間的關係。

《路透》分析，馬夏爾的潛在領導地位凸顯了哈瑪斯在維持其意識形態立場和尋求國際參與之間的持續掙扎。他的經驗和國際知名度可能有助於哈瑪斯在中東政治格局中尋找新的定位，但同時也面臨來自以色列、西方國家和某些阿拉伯國家的持續壓力。

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