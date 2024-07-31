審計部指去年用Line就要畜產會進口蛋 陳駿季：屬緊急產銷調節

農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

2024/07/31 13:25

〔記者楊媛婷／台北報導〕審計部稱農業部去年委託畜產會專案進口雞蛋，畜產會用Line訊息就啟動進口蛋作業，指做法有欠周全，農業部長陳駿季今（31日）表示，去年3月國內缺蛋，為滿足民眾需求，且全球當時因禽流感疫情都在搶蛋，農業部才直接委託畜產會緊急調度採買，強調委託過程合法，但會再改善行政細節。

對於審計部認為畜產會去年只依照Line訊息就啟動進口蛋的作業程序，陳駿季回應表示，畜產會當初成立就肩負產銷調節的法定責任，畜產會採購措施分為年度產銷調節，此類都會透過計畫報農業部後實施，另外是面臨緊急特殊情況時，因畜產會是財團法人，可用自有資金緊急採購調節產銷，而去年3月國內因應缺蛋且蛋價飆漲，為確保民眾可趕快買到雞蛋，農業部即直接委託畜產會執行採買，當時也是因為全球都在搶蛋，所以沒有像是年度產銷調節措施一樣都會提計畫。

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陳駿季進一步說明，如果像年度產銷調節措施都是提計畫後報農業部，農業部再向行政院專案報告，一來一往至少都要1、2個月，因應當時情況只能緊急採購，至於審計部指畜產會採購液蛋作業不合法等，陳駿季表示，畜產會是用自有資金購買，採購過程合法，但也坦言後續會再強化行政程序細節，農業部也會充分自我檢討。

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