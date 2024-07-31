為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

審計部指去年用Line就要畜產會進口蛋 陳駿季：屬緊急產銷調節

農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

2024/07/31 13:25

〔記者楊媛婷／台北報導〕審計部稱農業部去年委託畜產會專案進口雞蛋，畜產會用Line訊息就啟動進口蛋作業，指做法有欠周全，農業部長陳駿季今（31日）表示，去年3月國內缺蛋，為滿足民眾需求，且全球當時因禽流感疫情都在搶蛋，農業部才直接委託畜產會緊急調度採買，強調委託過程合法，但會再改善行政細節。

對於審計部認為畜產會去年只依照Line訊息就啟動進口蛋的作業程序，陳駿季回應表示，畜產會當初成立就肩負產銷調節的法定責任，畜產會採購措施分為年度產銷調節，此類都會透過計畫報農業部後實施，另外是面臨緊急特殊情況時，因畜產會是財團法人，可用自有資金緊急採購調節產銷，而去年3月國內因應缺蛋且蛋價飆漲，為確保民眾可趕快買到雞蛋，農業部即直接委託畜產會執行採買，當時也是因為全球都在搶蛋，所以沒有像是年度產銷調節措施一樣都會提計畫。

陳駿季進一步說明，如果像年度產銷調節措施都是提計畫後報農業部，農業部再向行政院專案報告，一來一往至少都要1、2個月，因應當時情況只能緊急採購，至於審計部指畜產會採購液蛋作業不合法等，陳駿季表示，畜產會是用自有資金購買，採購過程合法，但也坦言後續會再強化行政程序細節，農業部也會充分自我檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
我方要求放寬開立信用狀銀行資格標準 244億軍購金滯美 待美方評估解套
2024/07/31 05:30

我方要求放寬開立信用狀銀行資格標準 244億軍購金滯美 待美方評估解套
審計部揪農業部進口蛋採購缺失 侯友宜：過程應公諸於世
2024/07/31 10:45

審計部揪農業部進口蛋採購缺失 侯友宜：過程應公諸於世

天逸集團實力備受肯定 獨獲＂最佳跨境金融領軍企業＂大獎
審計部指微軟不再支援更新 有安全漏洞 ／內政部︰戶役政作業系統今年規劃更新
2024/07/31 05:30

審計部指微軟不再支援更新 有安全漏洞 ／內政部︰戶役政作業系統今年規劃更新
我海底電纜遭破壞 5年36件
2024/07/31 05:30

我海底電纜遭破壞 5年36件

銘傳投入千萬經費 與華碩合作打造生成式 AI 校園
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播