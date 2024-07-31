新竹漁港友善外籍漁民 打造穆斯林祈禱室、增設盥洗設施

新竹漁港增多元設施友善外籍漁民，啟用穆斯林祈禱室與周邊設施。（市府提供）

2024/07/31 16:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府今舉辦「舊漁會周邊環境改善工程暨伊斯蘭祈禱室啟用典禮」，市府表示為提升外籍船員褔利照顧，完善漁港周邊休憩設施，爭取農業部漁業署補助，於新竹漁港打造穆斯林祈禱室，並增設淋浴間及廁所等盥洗設施，讓外籍漁民生活更加便利。

新竹市伊斯蘭協會也捐贈數件伊斯蘭祈禱公用服飾置於祈禱室，感謝市府在新竹漁港規劃穆斯林祈禱場所。市府表示此次工程總經費9887萬元，其中中央補助6630萬元，除了興建懸日廣場及伊斯蘭庭園兩處特色遊憩景點，亦改善下陷的碼頭路面、規劃全新的漁民作業區，同時新設4座岸水岸電設備，並進行漁港全區碼頭階梯的修補防滑，提供漁民安全又便利的作業環境。此外，此工程亦整修漁港管理所，增設伊斯蘭祈禱室、供應熱水的淋浴間及廁所，以滿足外籍漁工的宗教及使用需求。

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農業部漁業署組長薛博元表示，目前台灣外籍漁工約3萬多名，主要來自印尼、菲律賓及越南，為台灣貢獻400億的漁業產值，漁業署的漁港建設除提供漁民朋友基礎設施外，對於外籍漁民也希望盡到照顧責任，此次攜手竹市府建設祈禱室等設施，讓竹市的外籍漁民在辛苦工作之餘，可以在休閒時間祈禱，在心靈上有寄託。

產發處長許智堡表示，新竹漁港外籍漁工共計237人，其中印尼籍漁工有212人，多數信奉伊斯蘭教，為尊重其穆斯林禮拜需求，興建伊斯蘭庭園，並整修漁港管理所增設男女分流祈禱室，祈禱室旁小淨室設施供穆斯林洗漱使用。今啟用的懸日廣場和伊斯蘭庭園，結合穆斯林祈禱室，以及為外籍漁工增設的淋浴間及廁所，特殊的異國設計將成為竹市多元文化風景新景點，預計能吸引觀光人潮，帶動新竹漁港經濟繁榮。

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