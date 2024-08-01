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「im.B」借貸媒合平台吸金詐騙90億 主謀曾耀鋒判16年半

主嫌台灣金隆科技實際負責人曾耀鋒判處16年6月有期徒刑，併科罰金250萬元，金隆科技公司判處罰金1億元。（資料照）

主嫌台灣金隆科技實際負責人曾耀鋒判處16年6月有期徒刑，併科罰金250萬元，金隆科技公司判處罰金1億元。（資料照）

2024/08/01 14:46

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理不動產借貸媒合平台「im.B」，涉以「假債權、真吸金」、「前金補後金」手法，違法吸金詐騙90億餘元，上萬人受害，全案起訴30人及台灣金隆科技公司法人，經11個月審理，今天宣判，依違反銀行法、洗錢等罪，將主嫌台灣金隆科技實際負責人曾耀鋒判處16年6月有期徒刑，併科罰金250萬元，金隆科技公司判處罰金1億元。

曾耀鋒的女友張淑芬判刑12年2月，併科罰金150萬元大帳房顏妙真3年9月，併科罰金120萬元，新竹營運處長陳振中判8年，其餘共犯也皆判有罪。可上訴。

檢方調查，有四海幫背景的曾耀鋒，2016年因槍砲彈藥罪被判刑2年6月確定後逃亡被通緝，自知遲早入獄，遂由其父曾明祥掛名金隆科技公司董事長，成立「不動產借貸媒合平台im.B」，主打不動產借貸媒合服務，從事二胎房貸、票貼債權借貸，自己化名為「曾國緯」對外自稱總經理，實際負責公司運作。

該公司標榜免除銀行介入，直接透過網路平台提供借貸媒合服務，他大肆招募業務員，對外推廣「不動產債權」及「票貼債權」等資金借貸服務方案，宣稱高獲利，每月領利息，期滿歸還本金，私下卻假造帳戶買賣債權，製造交易活絡假象，以「假債權、真吸金」、「前金補後金」等手法，吸引上萬人投資，還盜用資深媒體人盛竹如（不起訴）的照片做宣傳，7年間詐騙投資人共90億916萬餘元。

檢方查出，im.B從2021年初起開始違約拒還本金，去年4月下旬更是無預警停止支付利息，不少投資人急著追問業務及幹部，甚至有im.B自家員工經追查才發現，平台上竟有多達95％的債權造假，受害人數估計上萬人，光是自救會LINE群組內就有5000多人，提告者就有537人，其中一名曹姓調查官慘被騙1200多萬元，只拿回約100萬元利息，血本無歸。經檢、警發動4波搜索約談，去年8月起訴。

曾耀鋒、張淑芬目前仍在押。北院審理時，曾耀鋒承認偽造不實債權等4項輕罪，否認刑責較重的銀行法之非法收取存款罪，2019年起平台經營不善，付不出利息和業務獎金，他才開始迷失走歪路假造債權，為了衝平台買氣而製造假的eMail帳號，下單買入假債權；得款主要有四大流向，包括利息、業務獎金、管銷費用、其他投資損失。

檢察官認為他仍諸多隱瞞金流去向與共犯結構，說詞也與共犯不一致，未見真實悔意；法官開示曾耀鋒若交代清楚犯罪所得的明確去向，並主動與投資人、告訴人洽談善後賠償事宜，將列為量刑參酌。

行政院前顧問陳振坤，涉利用代書職務，替曾耀鋒、張淑芬過戶桃園房子給顏妙真，並提供處所協助藏放754瓶噶瑪蘭威士忌酒與高價藝術品，陳於審理期間認罪，今上午先行採簡式判決依洗錢罪判刑1年、併科罰金150萬，緩刑4年，支付公庫100萬元，沒收犯罪所得1萬2000元。

盛竹如被該集團利用為宣傳工具，檢方查無盛竹如參與犯案的事證，去年8月一併將他不起訴。

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