助im.B吸金主嫌過戶房子、藏名酒 行政院前顧問陳振坤判緩刑

前行政院顧問陳振坤（中）被判1年有期徒刑、併科罰金150萬，緩刑4年，緩刑條件是支付公庫100萬元，並沒收犯罪所得1萬2000元。可上訴。（資料照）

2024/08/01 11:39

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理不動產借貸媒合平台「im.B」詐騙案，已排定今天下午審結宣判，而其中被列為洗錢罪被告的行政院前顧問陳振坤，涉利用代書職務，替吸金主嫌曾耀鋒及其女友張淑芬，辦理過戶桃園房子給台灣金隆科技公司的大帳房顏妙真，並提供場所協助藏放754瓶噶瑪蘭威士忌酒與高價藝術品。

審理期間陳振坤認罪，合議庭採簡式判決，今上午先行判決，依洗錢罪將陳判處1年有期徒刑、併科罰金150萬，緩刑4年，緩刑條件是支付公庫100萬元，並沒收犯罪所得1萬2000元。可上訴。

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檢警調查，陳振坤原在宜蘭從事代書、不動產投資及經營旅館等生意，從2019年起即認識曾嫌，在案件爆發前幫他購買、投資當地多筆不動產。

北檢起訴指出，金隆公司非法募資，當已無法按期發放利息時，部分投資人未如期收到去年4月的利息，主嫌曾耀鋒、張淑芬為避免財產被扣押，委請陳振坤協助隱匿犯罪所得，將位於桃園市區慈祥街的房地所有權，移轉給金隆公司帳房顏妙真。

陳振坤並提供兒子的宜蘭市慕夏精品旅館地下室、羅東鎮四維路房屋，供曾耀鋒、張淑芬藏放噶瑪蘭威士忌酒754瓶，以及高價藝術品、酒類、名牌包，協助掩飾犯罪所得。

北檢依洗錢罪起訴陳振坤，北院審理時陳認罪，合議庭決採簡式判決，今宣判量處1年徒刑、併科罰金150萬元，緩刑4年。

至於「im.B」涉吸金詐騙90億元的主案，北檢去年8月依違反銀行法、詐欺、組織犯罪等罪，起訴主嫌金隆科技負責人曾耀鋒、曾明祥父子、曾耀鋒的女友張淑芬、財務主管潘志亮、新竹營運處處長陳振中、大帳房顏妙真等30人，上午判完陳振坤後，下午將宣判其餘29人。

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