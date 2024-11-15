不爽拖吊機車怠速排廢氣！高雄男硬關引擎罵「爛貨」改判無罪

拖吊車拖吊違停機車，怠速排放廢氣，朱男上車關掉引擎並罵人，被高雄高分院改判無罪。（記者鮑建信攝）

2024/11/15 22:59

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市朱姓大樓管委見拖吊車，在大樓前執行業務，並怠速排放廢氣，朱男上車硬關掉引擎，又辱罵司機，被依涉嫌妨害公務判2罪；高等法院高雄分院認為他未影響公務執行，又未持續惡意謾罵，均改判無罪定讞。

檢方指出，2022年2月20日上午，拖吊車饒姓司機由張姓警員陪同下，在前鎮區路鄭和路執行拖吊違停機車，朱姓主委認為拖吊車怠速排放廢氣，影響住戶健康，涉嫌上車關掉引擎。

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朱男隨後與饒起爭執，並不滿他向張員告狀，涉嫌辱罵「你就是個爛貨」。案經饒報請警方調查，函送高雄地檢署偵查、起訴。

地院依對於公務員依法執行職務時施強暴，處有期徒刑3月，另又觸犯侮辱公務員罪，處拘役55日，如易科罰金，均以1000元折算1日，但朱不服提起上訴。

高雄高分院開庭調查，朱將拖吊車熄火，不影響饒和張員執行公務，充其量僅衝擊拖吊業務的慣行操作。又查，他衝突中罵人，僅短暫言語攻擊，不是反覆、持續恣意謾罵，尚難逕行認為故意貶損饒男名譽，均改判無罪並定讞。

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