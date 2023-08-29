「明星級檢察官」與 im.B主嫌曾耀鋒不當飲宴？ 高檢署調查報告出爐

「im.B」借貸平台負責人曾耀鋒（見圖）。（資料照）

2023/08/29 19:09

〔記者錢利忠／台北報導〕有四海幫背景的槍砲通緝犯曾耀鋒，改名曾國緯經營台灣金隆公司，以「I’m bank」（我是銀行）縮寫成立不動產借貸媒合平台「im.B」，造假債權欺騙超過4000人投資，吸金多達90億元，台北地檢署今依違反銀行法等罪起訴曾男等30人；此案爆發之初，有特定媒體報導數名「明星級檢察官」與曾男不當飲宴，高檢署今公布調查結果，查無有何損及司法公正、中立、廉潔、正直形象或名譽等情事。

高檢署今表示，今年5月24日，立委質詢有「明星級檢察官」參與「im.B借貸平台案」主嫌飲宴，就外界傳聞，為釐清有無檢察官涉入該案，法務部責成高檢署調查，經訪談7人次，調取相關文書、資料9次，並無特定媒體報導的，於「旬採鮨處中山店」餐敘等情事。

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高檢署指出，經向台北地檢署調閱受調查人與曾男餐敘或接觸的對話內容，雖有曾男於2020年9月17日，提醒受調查人（指被點名的檢察官）於隔天18日在旬採鮨處中山店餐廳餐敘的通訊軟體對話截圖，不過，查無該名檢察官有參與此次餐敘。

高檢署表示，依受調查的檢察官及其友人、曾男及其女友張淑芬的訪談結果，互核之後，依卷內相關資料，查無受該名受調查的檢察官有參與此次餐敘，「自無違反倫理規範或有何不當」。

而該名檢察官接受高檢署訪談時也主動說明，指因受友人邀請，與曾男之間有2次餐敘，2020年3月11日，受友人邀約出席，到場才知有曾男，不過第2次餐敘人數較多，其未與曾男同桌。

高檢署指出，依卷內資料所示，受調查的檢察官，該2次餐敘均由友人邀約，且在場與會者人數眾多，受調查人第1次餐敘，事前不知曾男會到場，亦無承辦曾男的相關案件，第2次餐敘出席人數眾多，並未與曾男同桌，且均「自備酒品」到場。

調查報告指出，受調查的檢察官，客觀上無從預期曾男日後會發生刑案，亦無任何事證足認定，受調查的檢察官當時知悉曾男有無刑事案件或訴訟糾紛存在，且2次餐敘的時間，相隔超過1年半以上，相距甚久，顯非密集，該2次餐敘不違反民間禮俗往來，也沒有牽涉案件繫屬而與職務有何相關連等情事，不能僅以曾男具商人身分，且事後涉刑事案件，即認定這2次餐敘屬於不當飲宴或應酬。

部分媒體報導中，另有某檢察官與曾男餐敘等內容，經訪談及調取通訊軟體對話紀錄，某襄閱檢察官於任職期間，並無參與曾男舉辦的任何餐敘，且不認識曾男。

另名被指涉的前調部辦事主任檢察官，現任律師，雖有受曾男的女性友人委任，擔任選任辯護人，但因是其於離職後才發生，屬於其執行律師業務的範疇，其於任職期間，未曾承辦或監督與曾男及其所經營公司的相關案件，亦無資料能認定其觸犯法令或違反廉政倫理規範、職務倫理規範等情事。

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