苗縣府：失業率全國第二低 顯示招商成績

2018-03-05 17:12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府工商發展處指出，去年全國平均失業率3.8％，苗栗縣為3.6％，在全國所有縣市中為第二低縣市，更是西部縣市中最低的，顯示招商已有成果，投資效益也顯現，目前輔導企業投資苗栗金額已達千億以上。

工商發展處長黃智群指出，廠商投資最重視透明化和簡化，在透明化方面，縣長徐耀昌上任後成立招商馬上辦中心，專案列管、流程即時透明，讓廠商充分掌握開發進度。

工商發展處工商科長邱宏宬指出，苗栗縣去年計有68家廠商完成工廠登記，今年1、2月更有12家企業於苗栗設廠完成，其中美商科奈傑科技公司投資30億元，生產高科技玻璃，新增130餘個工作機會，1月於銅鑼設廠完成；生技大廠宸鼎生物科技公司投資2億元於苗栗市完成工廠設立；原設廠於新竹市的群雅電子公司投資6億元於竹南鎮設廠完成。

此外，招商服務馬上辦中心專案輔導之8家廠商將於今年第二季至第四季陸續完成設廠，包括美商羅門哈斯亞太研磨材料公司、捷克商睿信航太公司、旭宏金屬公司頭份廠、尹鑽科技公司等大廠，都將於今年完工啟用。

黃智群指出，招商服務馬上辦中心輔導列管完成設廠，投資金額即達50億元，新增就業人口即近千人；另潛在投資金額將達300億元，多家上市公司近期紛紛洽詢投資機會，顯示苗栗是最佳的投資縣市。