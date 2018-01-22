北市8大年貨商圈食品新規 補貨日期也要標

台北市衛生局今宣布，北市8大年貨商圈，自2月起販售的3大類散裝加工食品，除要標示品名及原產地外，另須再標示「補貨日期」，估計影響660家食品攤商。（衛生局提供）

2018-01-22 13:29

〔記者周彥妤／台北報導〕年節將至，民眾常會到年貨大街採購，台北市衛生局今宣布，北市8大年貨商圈，自2月起販售的3大類散裝加工食品，包含「牛肉乾、豬肉乾、魷魚絲即食食品」、「開心果、瓜子等植物、乾果類食品」及「軟糖、花生糖等休閒類食品」，除要標示品名及原產地外，另須再標示「補貨日期」，估計影響660家食品攤商。

衛生局長黃世傑說，年貨大街販售的年節食品原包裝雖已標示有效日期，但拆開後散裝販售，已改變原有包裝型態及效期。為方便消費者辨識，衛生局依「台北市食品安全自治條例」第9條推出新規定，公告2月起北市8大年貨商圈，包含迪化、榮濱、後站、華陰街、台北地下街、寧夏夜市、沅陵街及四平陽光商圈，販售的3大類散裝加工食品，如「牛肉乾、豬肉乾、魷魚絲即食食品」、「開心果、瓜子等植物、乾果類食品」及「軟糖、花生糖等休閒類食品」，除要標示品名及原產地外，另須再標示「補貨日期」等同到貨及上架日期，攤商可於外包裝黏貼或以立牌、插卡方式明顯標示，估計影響660家食品攤商。

衛生局表示，年貨大街期間，亦將動員每日巡查，確保食品標示、有效日期及衛生情況皆符合法規。衛生局呼籲，消費者採購年節食品，可把握「5不原則」，分別是標示不清楚者不買、過於鮮豔不買、有異味不買、來源不明者不買、有破損不買；另外，善用眼、耳、鼻及口檢查；儘量選擇完整包裝，留意販售場所環境是否清潔衛生，且無論完整包裝或散裝食品皆應儘早食用完畢。