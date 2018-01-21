法稅改革聯盟桃園市大串連 訴求政府傾聽「稅改十大建言」

桃園市長鄭文燦和參與活動的民代、里長和民眾代表一同喊出「反超徵廢獎金、稅改救低薪」。（記者李容萍攝）

2018-01-21 22:01

〔記者李容萍／桃園報導〕法稅改革聯盟不滿台灣稅制不透明，今天下午在桃園市中壢區中正公園舉辦「反超徵廢獎金、稅改救低薪」活動，展示集結桃園市長鄭文燦、20位市議員、200位里長共同連署的「稅改十大建言」，並手持紅包，象徵收到退還向人民超收的稅款，每人2萬2000元，呼籲搶救台灣賦稅人權。

參與的青年學子扮起神力女超人、蝙蝠俠、超人等英雄，布置「巨大恐龍」與「鵝」的造型物，讓與會民眾能認識恐龍稅官惡劣行徑，人民拒絕被違法拔鵝毛，拒絕違法稅單。

鄭文燦表示，不要超徵稅收，獎金制度要檢討，租稅公平透明合理，稅單錯了要改等訴求，市府會反應給中央；市議會議長邱奕勝也說，人民有聲音政府必須改革，民意代表會跟大家站在一起。

自稱是「稅災戶」的市議員詹江村則說，多年前因開花店拿不到進項證明（農產品免稅，沒發票）國稅局就認定零成本，並以三節花店生意很好的時候認定每個月營業額很高，後來花店經營不下去就倒了，還有一次頂了一家店，結果前位經營者積欠100萬元的稅沒繳，帳都算在他頭上，連面對面陳述的機會都沒有，一個多禮拜店倒了，後來要隨同議會出國考察還被限制出境，戶頭全被控管，他說：「我一輩子都不服氣！」

與會專家學者也分享台灣稅制不透明，導致經濟低迷的現況，財政部連續4年稅收超徵累計逾5000億，據統計，台灣資金連續淨流出29季總計高達10兆，對外資吸引力倒退嚕，勞工薪水倒退17年，呼籲要廢除稅務獎勵金，超徵稅收退回給人民。

會中並提出三項訴求，即「歸還超徵稅收於民」每人可領到2萬2000多元，讓低薪家庭寒冬大暖禮，還能刺激消費，提振國內經濟；廢除稅務獎勵金」避免濫課稅圖謀獎金的歪風，主張廢除所有稅務人員的稅務獎勵金；「撤銷違法稅單」消除民怨，贏得人民對政府信賴。