幫公部門改變形象 復興商工廣告科學生這麼做！

2017-12-23 16:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕台鐵經營理念和硬體設施顯得暮氣沉沉、警察形象也太過老氣嚴肅！在年輕世代眼中應該有什麼改變呢？新北市復興商工廣告設計科學生，在今年元旦展當中，不約而同想要用新世代的眼光和創意，為他們換新裝，更符合年輕世代的期待和角色定位。

廣設科圖文傳播組「鄰距離」小組，打算協助台鐵形象年輕化，組長紀嘉說，台鐵相較於新啟用的台灣高鐵，整體形象感覺較傳統、意象緩慢古板，難以吸引年輕世代親近；但是台鐵的優勢的是每個小站都停靠，最貼近台灣每個城鎮的環境特色和人民。

因此，他們挑選台鐵的苗栗縣「通霄」、「白沙屯」、新北市「牡丹」和「望古」4個小火車站進行形象大改造，賦予火車站整體新外觀、新車票，搭配車站新意象和各站的特色便當，與地方文史、套裝行程結合，幫助台鐵能夠鹹魚翻生，成為台灣觀光旅遊的最佳夥伴。

品牌形象設計組則為台灣的警察找出新形象，指導老師許得輝說，台灣的警察黑白配色延用多年，給人太嚴肅的觀感，因此，學生們動腦筋為警察的服裝、徽章、勤務車輛船艇變身，學生們改採活潑大膽的配色，讓警察的整體形象變得朝氣蓬勃、年輕有衝勁，更符合年輕人心目中對警察的期待。

另一組學生也對環保局的黃色形象有意見，認為新世代的環保局，除了傳統的收運垃圾，應該更積極扮演環境保護和綠美化工作，因此為他們設計出以深淺綠色為主的色系，給民眾更熱忱、主動的印象。