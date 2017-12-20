UH-1H直升機功成身退 「勞斯萊斯」級「黑鷹」接手救護

UH-1H（前）即將功成身退，改由「勞斯萊斯」級救護直升機「黑鷹」接手執勤。（記者陳賢義攝）

2017-12-20 15:30

［記者陳賢義／台東報導］空勤隊救護直升機進行汰舊換新，原有UH-1H直升機26日「功成身退」除役，並改由被視為「勞斯萊斯」級、俗稱黑鷹的UH-60M型直升機接手，首架昨飛抵台東豐年機場值勤，空勤隊依傳統射水門迎機；空勤總隊勤務第3大隊第3隊隊長祝世全表示，約在明、後天還會有1架進駐，台東將有2架黑鷹，對於離島後送、高山救援勤務助益良多。

黑鷹直升機主要特色是在高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，但因機體大、下洗氣流強，不適合狹窄地區的作業及停降，可裝載15員或救護擔架4具，運送物資可達1170公斤，或吊起4050公斤貨物，滅火時，載水量則達2400公升，空勤總隊在104年開始接收黑鷹直升機，機型可充分滿足台灣2000多公尺高山地區與夜間海上搜救等需求，其中最強特色就是夜間偵蒐功能。

祝世全表示，自從88風災後，空勤總隊就一直在提升飛機的性能，為了讓東部鄉親，尤其是綠島、蘭嶼還有高山地區居民，飛行限高僅7000英呎的U機即將功成身退，服役到26日送給學校後就會離開救援一線，總隊秉持著無縫接軌救援不中斷，19日改由黑鷹直升機進駐台東，另1架約在明、後天抵東，以後就有2兩架在台東執勤，如果還有需求的會從花蓮再調遣支援。

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