擔任AI的「手」橫掃人類棋士 黃士傑宣布離開AlphaGo

今年5月黃士傑（右）擔任AlphaGo改良版Master的「手」，擊敗世界第一的中國棋手柯潔。（路透）

2017-12-14 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧（AI）系統AlphaGo如超級風暴橫掃棋壇、擊敗世界頂尖棋士，幕後推手、首席工程師黃士傑在當地時間12日表示，將離開Alphago開發團隊，轉到DeepMind的其他專案。

AlphaGo的幕後推手黃士傑在倫敦時間12日於個人臉書上發表臨別感言，黃士傑說：「AlphaGo教學工具已經發布，這也是我AlphaGo研究之旅的美好句點。」未來將轉到DeepMind的其他專案，繼續在深度學習與強化學習的AI研究領域探索與精進，請大家持續關注DeepMind與研究團隊其他的專案。

針對AlphaGo在圍棋界所帶來的旋風，黃士傑說，很高興在那段時間所帶給大家的驚喜與美妙的時光，也期待AlphaGo教學工具對圍棋界產生的積極作用。

黃士傑為國立台灣師範大學資訊工程研究所博士，主要研究方向為電腦圍棋，碩士與博士論文都與電腦圍棋有關，現為英國DeepMind工程師，也是人工智慧AlphaGo系統的重要推手。他曾於1999年獲得全國大專盃圍棋錦標賽段位乙組冠軍，現在的棋力為業餘六段。

去年3月AlphaGo與南韓九段棋手李世乭對弈大勝震撼全球，當時代替AlphaGo落子的黃士傑也一夕成名；去年底到今年初，黃士傑帶著AlphaGo改良版「Master」，在網路上與世界知名棋士對弈，最後豪取60連勝；今年5月黃士傑也成為Master的「手」，擊敗世界第一的中國棋手柯潔。

雖然自己開發的AI橫掃人類，不過黃士傑也指出，AlphaGo的成功象徵深度學習與強化學習的勝利，人類應將AI視為工具，而不是對抗的對象。