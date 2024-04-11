司法官及律師考試需用160名 第一試8月3日舉行

考試院院會今（11）日通過113年司法官及律師考試第一試於8月3日舉行、第二試與113年國防法務官考試第一試於10月19日至20日同時舉行。（圖由考試院提供）

2024/04/11 12:10

〔記者林曉雲／台北報導〕考試院院會今天通過今（113）年司法官及律師考試第一試於8月3日舉行、第二試與113年國防法務官考試第一試於10月19日至20日同時舉行，司法官考試暫定需用名額160名，國防法務官考試暫定需用名額18名。

考試院院會今（11）日通過113年公務人員特種考試司法官考試與113年專門職業及技術人員高等考試律師考試、113年國防法務官考試計畫。

請繼續往下閱讀...

考試院說明，司法官與律師考試第一試定於8月3日在台北、台中、高雄等3考區舉行；司法官與律師考試第二試、國防法務官考試第一試定於10月19日至20日同時舉行，其中司法官與律師考試設台北及高雄2考區，國防法務官考試僅設台北考區。

考試院表示，司法官與律師考試第一試及第二試應試科目，除律師考試第二試選試科目外，均採同一試題。另司法官考試第三試口試預定於114年1月11日舉行；國防法務官考試第二試口試預定於114年1月18日（星期六）舉行，均集中於台北考區應試。

考試院補充，有關這3項考試應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、錄取方式與體格檢查等，分別依照各該考試規則、辦法等規定辦理，相關資訊將載明於應考須知及考選部全球資訊網；司法官與律師考試部分，可於4月19日起查詢下載；國防法務官考試部分，則自8月起可查詢下載。請應考人留意相關考試訊息，並儘早準備，以利應試。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法