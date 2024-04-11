為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

司法官及律師考試需用160名 第一試8月3日舉行

考試院院會今（11）日通過113年司法官及律師考試第一試於8月3日舉行、第二試與113年國防法務官考試第一試於10月19日至20日同時舉行。（圖由考試院提供）

考試院院會今（11）日通過113年司法官及律師考試第一試於8月3日舉行、第二試與113年國防法務官考試第一試於10月19日至20日同時舉行。（圖由考試院提供）

2024/04/11 12:10

〔記者林曉雲／台北報導〕考試院院會今天通過今（113）年司法官及律師考試第一試於8月3日舉行、第二試與113年國防法務官考試第一試於10月19日至20日同時舉行，司法官考試暫定需用名額160名，國防法務官考試暫定需用名額18名。

考試院院會今（11）日通過113年公務人員特種考試司法官考試與113年專門職業及技術人員高等考試律師考試、113年國防法務官考試計畫。

考試院說明，司法官與律師考試第一試定於8月3日在台北、台中、高雄等3考區舉行；司法官與律師考試第二試、國防法務官考試第一試定於10月19日至20日同時舉行，其中司法官與律師考試設台北及高雄2考區，國防法務官考試僅設台北考區。

考試院表示，司法官與律師考試第一試及第二試應試科目，除律師考試第二試選試科目外，均採同一試題。另司法官考試第三試口試預定於114年1月11日舉行；國防法務官考試第二試口試預定於114年1月18日（星期六）舉行，均集中於台北考區應試。

考試院補充，有關這3項考試應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、錄取方式與體格檢查等，分別依照各該考試規則、辦法等規定辦理，相關資訊將載明於應考須知及考選部全球資訊網；司法官與律師考試部分，可於4月19日起查詢下載；國防法務官考試部分，則自8月起可查詢下載。請應考人留意相關考試訊息，並儘早準備，以利應試。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
司法官、律師考試第一試週六登場 逾1.2萬人報考
2022/08/04 20:33

司法官、律師考試第一試週六登場 逾1.2萬人報考
110年律師考試總及格率10.32％ 考選部：無人被400分門檻否決
2022/03/09 17:03

110年律師考試總及格率10.32％ 考選部：無人被400分門檻否決

台南產業園區看俏 國家級景觀宅現身
競爭激烈！ 1萬人搶199個司法官名額
2023/08/02 16:45

競爭激烈！ 1萬人搶199個司法官名額
司法官及律師考試 第二試司法官錄取192名、律師913名
2022/12/14 19:15

司法官及律師考試 第二試司法官錄取192名、律師913名

免充電的電車？e-POWER車主老實說
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播