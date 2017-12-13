綠能發展全力衝刺 環評1日審7件風電案

2017-12-13 21:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕政府積極發展綠能，風力發電是其中重要項目之一，環保署今一整天總計有7件風力發電開發案分別於環評初審小組及環評大會審查，環團、漁會也都沒閒著，輪番前來抗議，環保署裡裡外外好不熱鬧。最後僅位於新竹外海的桃新風電因影響環境層面大，於初審專案小組被認定「不應開發」，其餘6案皆於環評大會獲得通過，風力綠電蓄勢待發。

環保署今上午針對「桃新離岸風電」進行專案小組第2次審查，下午則召開環境影響評估審查委員會第321次會議，審查包括「雲林縣四湖鄉、口湖鄉風力電廠興建計畫」、「彰化西島離岸風電」、「彰化彰芳離岸風電」、「彰化福芳離岸風電」、「海峽離岸風電（第27號風場）」、「「海峽離岸風電（第28號風場）」等6案，一路審到超過晚上8時。

「桃新離岸風電」位於新竹外海，鄰近桃園新屋永安漁港，審查前即遭百名當地居民聚集環保署前抗議，反對者認為開發衝擊當地牽罟與石滬文化，而且對藻礁生態也有破壞，並可能與中油第三接收站衝突。歷經3個小時討論，即使雖然業者願意自砍風場、遠離海岸，但在環評委員也普遍認為業者相關評估不足，建議「不應開發」。

「雲林縣四湖鄉、口湖鄉風力電廠興建計畫」則因專案小組先前做成「進入二階」及「同意開發」2項建議，經過討論後決定以不記名方式表決投票，開發案最後以同意開發6票、進入二階環評5票、棄權1票驚險通過。不過後續增加須與當地養殖文蛤業者溝通，並由農委會督導。

而彰化西島、彰芳、福芳等3件離岸風電開發，也遭遇環團及漁會抗議，環團認為環評草率，白海豚已經面臨滅絕倒數；彰化漁會則動員數輛遊覽車漁民參與審查，批評環保署鴨霸，未將漁業納入討論議題，影響漁民生計。不過最後經過環評委員反覆討論後，與海峽27號、海峽28號等2案同獲得「環評通過」的建議，但也要求業者必須遵守開發承諾。