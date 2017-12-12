泰山貴子坑溪惡臭沖天 水利局明年啟動整治

2017-12-12 20:11

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市泰山區工廠廢水及家庭污水直接排入貴子坑溪，加上溪水流速慢，導致惡臭沖天，溪面也常有垃圾漂浮，居民生活受臭味侵擾，新北市水利局表示，目前採分階段進行整治，除先就局部河道進行清淤，也正研議設置子母溝工程提升水流速，預計明年上半年度動工；另泰山區的公共污水下水道也即將施作，待完工後就能先解決家庭污水問題。

新北市議員賴秋媚表示，許多泰山十八甲社區民眾當初住進來，都以為門前有小溪，殊不知原來是條臭水溝，每到夏天連窗戶都不敢開，就怕臭味飄進家裡，地方已反映多年，都很難徹底改善，清淤僅是治標不治本，建議市府盡快佈設污水下水道，未來塭仔圳開發後，工廠遷移，盼能將貴子坑溪打造成像台中柳川一樣的藍帶水岸。

新北市水利局表示，目前已規劃採分階段進行貴子坑溪整治，短期部分請泰山區公所先就局部河道清淤，也考慮參照板橋湳仔溝作法，進行複式斷面工法，在渠底設置子母溝，讓溪水集中在小凹槽，加速水流，將淤泥和污水帶走，就能減緩淤積及異味。

至於中期部分，目前已在辦理泰山污水下水道建設細部設計，近期就會開始施作用戶接管，待施作完成後，就能進一步減少家庭污水排入貴子坑溪；同時也會請環保單位加強稽查工廠廢水處理與排放，雙管齊下削減污染源。