明全台濕冷 週六入冬最強冷空氣 北台灣下探11度

今晚起至明日將有一波水氣通過，全台降雨機率提高。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-11 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕今晚起至明（12）日將有一波水氣通過，全台降雨機率提高，夜晚清晨各地低溫約14至16度，須注意保暖。

據《中央氣象局》預報，降雨方面，除了迎風面的北部及東半部有局部短暫雨外，其他地區降雨機率也提高，其中東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，外出請攜帶雨具備用。

溫度方面，夜裡清晨各地低溫14至16度，東北季風持續吹拂，明天北台灣整天有涼意，高溫約18、19度，中南部高溫23、24度，感受較舒適。

據《天氣風險》，這波影響到週四、週五雨勢緩和、逐漸回溫。下一波冷空氣在週六下半天來，而且有機會是「今年入冬以來最強一波冷空氣」，低溫可能在北部都有機會跌到11、12度。

強烈東北風影響，台灣中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海風浪也增大，前往海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，明日中部內陸及南部地區為弱風區，擴散條件不良，特別是高屏地區因地形效應風速極弱，為擴散條件最差的區域；雲嘉南、金門及馬祖為橘色提醒，高屏為紅色警示（細懸浮微粒），其他為普通至良好。

夜裡清晨各地低溫14至16度，東北季風持續吹拂，明天北台灣整天有涼意，高溫約18、19度，中南部高溫23、24度，感受較舒適。（圖擷自中央氣象局）