敏感族群注意！冷氣團挾髒空氣報到 中部以北下探13度

新一波冷氣團明報到，全台轉濕冷天氣型態。（資料照，記者方賓照攝）

2017-12-07 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕明（8）日新一波大陸冷氣團南下，各地氣溫將再度下滑，中部以北低溫僅13度、14度，南部及花東則只有15到17度。

據《中央氣象局》預報，降雨方面，北部及東半部仍有短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨時間較長，中南部也有零星降雨，直到週日雨勢才會停歇，外出請攜帶雨具備用，另外3000公尺以上高山仍有降雪機率。

氣溫方面，新一波冷氣團發威，白天在北台灣高溫僅16度左右，中部18、19度，南部及花東20、21度，而明晚至後天（9日）清晨是這波冷氣團影響最明顯的時候，中部以北低溫僅13、14度，南部及花東15到17度，請大家留意溫度的變化，注意保暖。

今晚起東北風逐漸增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，前往海邊活動或從事海上作業請注意安全。

空氣品質方面，明日冷氣團將挾帶境外汙染襲台，但受降雨影響，北部、竹苗、東部為普通等級，局部地區達橘色提醒。離島為橘色提醒至紅色警示。中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），雲嘉南局部地區受風速較強影響，可能出現揚塵天氣。高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒。

白天北台灣高溫僅16度左右，中部18、19度，南部及花東20、21度。（圖擷自中央氣象局）