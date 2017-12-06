蘭陽溪口國家級濕地保育計畫 地方反彈

2017-12-06 16:32

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕內政部營建署將公告蘭陽溪口國家級濕地保育計畫，約束濕地開發行為，保護水鳥，卻引發地方反彈，在蘭陽溪兩旁高灘地耕作的農民擔心，計畫公布後，生計將受影響；宜蘭縣政府農業處解釋，計畫只有核心區78公頃禁止開發，高灘地農民經合法申請，仍可繼續耕作。

蘭陽溪口國家重要濕地範圍，包含蘭陽大橋以東的河川地，北起過嶺國小東側約300公尺處，南至五結區域性衛生掩埋場北側，面積約2780公頃，屬於海岸自然濕地，曾被國際自然資源保護聯盟列入台灣12大濕地之一，是全國重要的野鳥棲地。

農民憂限縮耕作 影響生計

內政部營建署打算公告「蘭陽溪口重要濕地保育利用計畫」，希望約束開發行為，維持健全的河口濕地生態系，提供水禽候鳥遷移棲息的區域，此舉卻引發地方反彈，壯圍鄉新南村長葉慶文說，壯圍的農民都在溪口兩旁的高灘地耕作，是鄉內重要的農產區，如果公告計畫，很可能會限縮農民的種植行為，影響生計，農民們能與水鳥和平共處，不會隨意傷害，實在沒必要再設置一個區域去保護，地方上的農民聽到這個消息，都表示絕對反對到底。

議員盼輔導農民 重視需求

宜蘭縣議員薛呈懿認為，支持內政部重視蘭陽溪口的生態保育，但現在提出來的計畫草案，卻沒有詳實規劃如何輔導河口農民，這方面很可惜，希望內政部可以更加重視農民的需求與面臨的問題。

縣府：農作捕撈 申請核定

農業處則解釋，計畫分有核心保育區、水域及海岸林區，除了位於河口的核心保育區，為了保護小燕鷗、東方環頸鴴等水鳥，禁止開發行為，僅供生態保護跟研究使用，其他水域保育區即包含高灘地的海岸林區，如果農作及捕撈的行為經合法申請，且經目的事業主管機關核定，就可繼續進行，不會受到計畫公告的影響。