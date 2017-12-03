愛吃淡菜生蠔 1年恐吞萬顆塑膠微粒下肚

歐洲團隊研究發現，平均一份淡菜就有90顆塑膠微粒、生蠔也有50顆，如果以一週吃兩份來計算，1年就可能吞下超過1.1萬顆塑膠微粒。（資料照，記者翁聿煌攝）

2017-12-03 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕每年全球都有大量塑膠垃圾流入海洋，造成海中生物體內累積塑膠微粒。歐洲團隊研究發現，平均一份淡菜就有90顆塑膠微粒、生蠔也有50顆，如果以一週吃兩份來計算，1年就可能吞下超過1.1萬顆塑膠微粒。

綜合媒體報導，英國艾克斯特大學（University of Exeter）與比利時根特大學（University of Ghent）針對海洋生物進行研究，來了解海中塑膠垃圾的汙染情形。研究發現，海洋生物的腸道中幾乎都有塑膠微粒，透過食物鏈累積，越大型的魚類受到汙染越嚴重。

艾克斯特大學以針對淡菜的實驗發現，淡菜會把塑膠微粒當成浮游生物一起濾食，每顆淡菜平均能找到4.5顆塑膠微粒。由於塑膠微粒多累積在海洋生物內臟裡，人類食用淡菜、生蠔這類的完整海鮮時，也會連帶吃下這些塑膠微粒。

學者提到，雖然仍未有確切證據指出塑膠微粒是否會對人體造成傷害，但海中大量的塑膠汙染，仍明顯對海洋生態與食品安全造成威脅。