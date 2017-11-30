東西吉廊道設不設禁漁區 澎湖縣議員各有主張

東西吉廊道是否設立完全禁漁區，在澎湖縣議會成為熱門話題。（記者劉禹慶攝）

2017-11-30 17:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖東西吉廊道是否成立禁漁區？不僅行政院派出政務委員唐鳳，專程抵澎召開協作會議；連日來也成為澎湖縣議會熱門話題，出身望安、白沙的議員陳佩真、魏長源為漁民請命；議員陳慧玲則希望留一塊小小的海域，讓魚兒安心成長。

針對東西吉廊道設立完全禁漁區議題，陳佩真、魏長源認為，當地是????魠等高經濟魚種洄游之所，如果貿然禁止，恐將對漁民生計造成影響，同時縣政府農漁局已針對該區域禁止底刺網作業，才會造成魚群滿溢的效果，堅持應維持現狀，並要求澎湖縣政府極力爭取漁民權益。

陳慧玲則指出，東西吉廊道之間的珊蝴礁，是澎湖海域最健康的礁群，又有黑潮支流的湧升流，故有豐富魚群棲息。南方四島經公告為海洋國家公園後，漁源受到保護，保育工作展現成果。國立台灣海洋大學海洋生物研究所教授陳義雄經過2年的實地研究，發現全新物種「磯鰕虎（Eviota）」及其他3種台灣海域的新紀錄磯鰕虎魚類，是非常珍貴的海域。東西吉廊道面積只占國家公園海域面積的3％，劃設為完全禁漁區後，成為台灣海洋種原庫。

她說，雖然目前澎湖各界對於東西吉廊道是否設立完全禁漁區，尚未取得共識，但對於海洋保育則有共識，這部分需要當地社區參與，設置完全禁漁區需要更多證據及配套措施，來說服澎湖當地居（漁）民同意並加入保育工作，這是政府相關位應該努力的方向。