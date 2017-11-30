清水老街規劃人行步道 打造慢活人文空間

2017-11-30 16:01

〔記者張軒哲／台中報導〕台中清水區五權南路車禍頻傳，地方居民呼籲改善，立法院副院長蔡其昌今日邀相關單位，針對五權南路人行道改善建置工程及清水歷史街區的改善計畫，聽取居民建議。兩個計畫總經費約八千五百萬，整體規劃後，可呈現道路新樣貌與老街的古樸風情。

蔡其昌今日於清水區秀水里會勘五權南路人行道改善建置工程以及清水歷史街區的改善計畫。內政部營建署中區工程處道中隊隊長林錦堂、台中市府建設局第三工務大隊正工程司張慎言陪同會勘，市議員王立任、楊典忠，秀水里長陳月娟及地方居民均到場關心。

蔡其昌指出，五權南路上的黑板樹問題以及車速過快，老弱婦孺通行不易。爭取4500萬改善，馬路鋪平並中央設分隔島，黑板樹移植改種比較原生適合的樹種，人行道的改善，可連結附近的港區藝術中心以及慈濟靜思堂，希望可以將社區鄰里營造出藝術文化休閒的空間感。另外，清水老街如何強化整治，讓遊客願意在老街散步停留。初步先規劃部分街道人行道鋪設，打造老街適合慢活的意象。

秀水里陳姓老翁說，五權南路寬敞筆直，車速都很快，居民過馬路膽顫心驚，也常發生車禍。陳月娟說，里內沿線主要道路包括五權南路皆栽植黑板樹，但樹根破壞人行道，希望能趁此計畫改為栽植合適的樹種。

台中市政府建設局表示，五權南路目前在委託設計的階段，很會將鄉親的需求跟建議考慮進去。清水老街的部分已經準備工程發包，預計明年一整年陸續動工完成。

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