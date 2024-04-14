高雄獲選Agoda亞太最便宜好玩的8座城市 觀光局︰旅遊CP值爆表

旗津燈塔美景，曾獲交通部觀光署112年全國10大觀光亮點。（高雄市觀光局提供）

2024/04/14 10:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國際知名訂房平台Agoda，近日根據連假平均住宿費，公布亞太地區國家最便宜好玩的8座城市，高雄強勢入榜，是全台唯一；對此，高市觀光局表示，這代表高雄旅遊CP值爆表，另為避免不肖業者哄抬房價，已推展「房價透明化」。

Agoda根據平均住宿費推薦8大平價旅遊地點，亞洲旅遊住宿最平價的的地點，分別是泰國的烏隆他尼、印尼的泗水、越南的順化、馬來西亞的古晉、菲律賓的怡朗、印度的邦加羅爾、日本的千葉、台灣的高雄。

請繼續往下閱讀...

對此，高雄市觀光局長高閔琳表示，市府近年推展大型演唱會、會展產業，搭配機場、郵輪港旅中心、高鐵等國際交通服務，讓海內外旅客能輕鬆抵達，成功將人潮轉化成錢潮，也吸引海內外旅客和知名旅遊平台Agoda關注，成功引爆高雄旅遊熱潮。

「高雄好吃、好玩、CP值超高!」高閔琳強調，高雄有吸客無數的亞洲新灣區、駁二藝術特區、棧庫群、大港橋、旗津燈塔、蓮池潭、佛陀紀念館、旗山老街等熱門景點，搭配陸續公布的2024米其林星級評鑑及必比登入選餐廳、鍋燒麵大賞等美食店家林立。

觀光局也推薦旅客可按「美食聖經」米其林指南，品嘗高雄在地美味，今年（2024年）甫入選的高雄店家各有千秋，例如「小燉食室」剝皮辣椒蛤蠣雞湯甘甜微辣；「三輪的店」遵循古法製作炭烤手工香腸與糯米腸；「天廚」菜色涵蓋川菜、台菜與老闆娘的自創菜；「三餐暖食」的古懷三杯雞；「秀明豬心冬粉」鮮嫩厚實的豬舌；「良佳豬腳」軟嫩可口的招牌豬腳。

不過，有網友批評每逢連假或演唱會期間，高雄旅宿業經常漫天喊價，對觀光業恐造成傷害。

觀光局則說明，世界各國城市經驗及旅遊市場，旅宿業的客房售價，具有自由市場特性，房價會隨市場供需狀況浮動，為避免不肖業者哄抬房價，推展「房價透明化」，已委託台灣消保會調查，並公布高雄旅宿業平日及假日房價差距，以利消費者選擇。

對此，市議員白喬茵認為，高雄不僅有山有海，還有都市文創、眷村歷史、宗教文化，可親近大自然也可深度旅遊，絕對值回票價。只是訂房網公布的統計，是針對本次連假亞洲住宿最便宜的城市，去年台灣由金門入榜，既然是住宿類的CP值比拼，高市府應鼓勵住宿業者打造更貼心服務，並防範飯店在演場會前後，刻意哄抬價格製造遊客對高雄的負面印象。

駁二藝術特區的大港橋。（高雄市觀光局提供）

2024《米其林指南》入選的良佳豬腳。（取自米其林官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法