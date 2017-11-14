拖欠公有停車費！五欠費人分遭凍存款、扣薪水及封土地

2017-11-14 16:55

〔記者王俊忠／台南報導〕北部有民眾積欠公有停車費高達四百多萬元，引起行政執行署重視，對於台南少數民眾欠繳停車費與罰款遲不清償，行政執行署台南分署今天派四組人馬、祭出查扣欠款人動產與不動產的手段！計凍結兩名欠款人存款共四萬多元、另兩人薪水被扣押；第五人的一筆土地公告現值約十萬元被查封。

其中欠款最多的是戶籍在台南的和姓義務人，共積欠四六七件停車費、總金額是十六萬餘元，和姓市民是九十四年到九十六年間在台北停車累計欠費，因他戶籍在台南，台北停管單位移送給行政執行台南分署執行。

台南分署表示，今天到和姓市民處所執行，但和不在，其車子車籍也在台東，該分署將擇期通知和民出面執行，如他繼續欠繳，會再針對其財產執行，不容有僥倖心態。

此外，南市交通局停管處移送行政執行台南分署的欠停車費前三名依序為三二二八六元（三九三筆）、三０一０二元（三六０筆）與二九三七二元（二八一筆）。今天同樣執行，但一樣未能執行到財產，分署指會持續執行。

台南分署強調，車主在路邊公有停車位停車欠費未繳，會先由南市停車管理處催繳，催繳時基於使用者付費會加計工本費，若車主接到催繳通知書仍未繳納，將依道路交通安全管理處罰條例第56條第3項規定處以新台幣300元罰鍰，若再逾期未繳，會被移送行政執行單位強制執行。

台南分署提醒，目前繳納南市路邊停車費相當方便，民眾可直接拿繳款單到超商繳款，如果遺失繳費單，可以在停管處網站申請列印繳費通知單後，於繳款期限內到7-11、全家、萊爾富、OK、三商行繳款；逾繳費期限無法自行列印者、遺失或條碼無法判讀時，可至7-11「ibon便利生活站」、全家「FamiPort」、萊爾富「Life-ET」、OK超商「OKgo」查詢補單後至門市櫃檯繳費，相關繳費方式可到南市停車管理處網站查詢。