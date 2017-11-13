網友嘴砲「想安樂死的人為什麼不直接自殺？」 他跳出來回文網友讚爆

前體育主播傅達仁罹患胰臟癌，目前前往瑞士完成善終之旅，並在臉書上提倡安樂死，讓病人有尊嚴的走。（圖擷取自傅達仁臉書）

2017-11-13 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕已經高齡84歲的前體育主播傅達仁在上個月驚爆自己罹患胰臟癌，時日無多，提倡善終權的傅達仁，目前前往瑞士並成為安樂死診所的合格會員。安樂死議題發燒，日前就有一名網友在PPT上嘴砲發起討論串「想安樂死的人為什麼不直接自殺？」一名自稱是醫師的鄉民在底下回文，讓大家推爆。

「想安樂死的人為什麼不直接自殺？」這則討論串引來一位自稱是胸腔外科菜鳥醫師Imladris的回文。他表示，除了死亡之外，對有些人來說，最慘的不是死亡，而是「失能」！

Imladris解釋，所謂「失能」，就是明明呼吸心跳還在，但是卻什麼也不能做，舉例如嚴重中風、植物人、病情達第四級的的心臟衰竭或阻塞性肺病都是，就算撐著一絲氣息，卻只能癱在病床上度日。也因此開始有人提倡，寧願有尊嚴的離開，也不願成日臥在病榻上痛苦。

Imladris提出反思：「現代醫療在台灣這幾年，增進了每個人好幾年的平均餘命，但是這些年的壽命，是花在遊山玩水含飴弄孫，還是花在醫院給我們換鼻胃管？」他也建議，希望家屬在面對高齡患者或是其他親人需要接受插管等等侵入性治療時，問問醫生病患「失能」的機率是多少。

Imladris表示，死亡固然非你我所願，但是假如老人家或者其他親人寧可善終也不願從此失去活動自由，甚至面臨「臥床爛瘡在床上慢慢臭掉，耳朵裡都能夾出蛆來。」那麼「想死」便不是不能討論的了。

他也告訴網友，不要以為做醫生的很愛為病人氣切，因為手術風險高，成功倒好，失敗就要被告。「做好一個3000，失敗一個3000萬！」虧說只要外科醫生腦袋還正常，遇到氣切能推就推。

網友看完回文後，大推Imladris立論精闢，「自由掛在嘴上，但是不能自由決定自己何時退場是最可笑的事。」、「無法自理那天，會選擇有尊嚴離開。」、「永遠支持安樂死。」