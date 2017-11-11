高雄氣爆傷者辦攝影展 盼眾人友善看待週遭

高雄市長陳菊出席攝影展開幕式，為全體傷者打氣。（記者王榮祥攝）

2017-11-11 13:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕「不要用你的目光，讓他的靈魂再次灼傷」﹗八一氣爆傷者陳楚睿攝影個展「目光‧Gaze」今天開幕，盼透過鏡頭、引導旁人以更友善的角度看待周遭，高雄市長陳菊專程到場致意、也為所有傷者打氣。

除舉辦個展，陳楚睿也在現場以鋼琴彈奏周杰倫名曲「彩虹」，略微不流暢、但聽起來依然舒適的音符，讓人好感動，也有人紅了眼眶。

27歲的陳楚睿在2014年高雄氣爆發生時，是高雄新莊消防分隊替代役男，他跟著消防車趕往凱旋路支援，與4名警消拉水線救災時，瞬間氣爆造成他們受傷，楚睿身體有59%二度到三度灼傷，強忍痛苦進行復健3年多才逐漸恢復。

走過艱難，他也想為曾一起身處低潮中的人加油，遂舉辦攝影展、藉由相機鏡頭讓大家看到楚睿眼中的世界。

他表示，希望自己的分享能為這個社會帶來多一點尊重，這些鏡頭下的生命鬥士，外表與常人其實沒什麼不同，他們的靈魂甚至非常耀眼，值得各位用尊敬的目光去看待。

高雄市長陳菊、副市長許立明與許銘春，高市議員吳益政、李長榮化工董事長李謀偉，及多位高雄氣爆、新北八仙塵爆傷者，均到場為楚睿打氣，也一同見證所有傷者的勇氣。

目光攝影個展即日至12月3日，在高雄鹽埕區大勇路上的MARS睦工場舉行（靠近高雄捷運鹽埕站），（07）5310520。

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