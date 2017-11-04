台南農產品台北促銷 賴清德、陳亭妃聯手推薦

2017-11-04 21:49

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市當季農漁產品稻米、大白柚、椪柑及虱目魚，今明兩天在台北市希望廣場舉辦促銷活動，立委陳亭妃與行政院長賴清德穿上圍兜，用台南十六號稻米自製麻糬，把台南最好吃的白米、水果介紹給北部消費者，吸引滿滿人潮。

台南市農漁產品今年豐收，各區總幹事攜帶自家農漁產品上台北希望廣場促銷。首先登的是台南越光米，不論是口感、香味，都超越日本越光米，賴清德、陳亭妃及代理市長李孟諺等人掀開木桶蓋子、品嘗熱騰騰白米飯，大家都露出幸福笑容。接著，賴清德與陳亭妃換上圍兜以台南十六號白米製作Q軟麻糬。

陳亭妃說，虱目魚、椪柑等農漁產品都是家鄉父老的心血結晶，但豐收的背後是他們走的農路凹陷難行、水路堵塞不暢、駁坎傾圮危及農地完整。她提出行動政府解決邊緣化，就是要幫農漁民解決困擾生產的障礙，讓農漁民安心生產撫人脾胃的新鮮食材，政府當個好厝邊，協助農、漁民做好行銷，讓農漁民荷包滿滿，也讓台灣一年12個月都可以品嚐台南香甜可口的物產。

為了維護農漁產品產銷順暢，陳亭妃也提出建立農資訊平台、維護農業發展基礎、推動社區營造、吸引青年回鄉、成立農產集散中心、建立多元行銷網路等等政策，全力提升農漁產品的產值。她也正在推動農業保險法與農民職災保險，讓農漁業不必看天吃飯，農民工作中受傷也能獲得補償等等保障。