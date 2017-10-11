厚奶茶添加人工乳化劑引質疑 義美回應了！

網友質疑厚奶茶標示中竟含有人工乳化劑。（資料照）

2017-10-11 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕義美「厚奶茶」在大賣場中造成搶購風潮，有網友卻質疑標示中竟含有人工乳化劑，對此，義美表示，這些都在合法範圍內。

義美「厚奶茶」號稱無添加奶精、香料，卻被網友發現飲料標示中竟含有人工乳化劑。

根據《中天新聞》報導，營養師表示，人工乳化劑只要合法添加都不必擔心，沒有大量食用都不會對身體造成影響。

義美則回應，產品成分都有公開標示，且都在合法範圍內。